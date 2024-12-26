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Kurtulduk Galiba: Sevgilisi L-Gante'yle Yüzük Takan Wanda Nara'nın Evlilik İhtimali Gününüzü Şenlendirecek

Kurtulduk Galiba: Sevgilisi L-Gante'yle Yüzük Takan Wanda Nara'nın Evlilik İhtimali Gününüzü Şenlendirecek

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2024 - 15:47

Bir süredir rapçi L-Gante ile ilişkisini devam ettiren Wanda Nara bu sefer de evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının bir zamanlar 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, haftalardır manşetlerden bir dakika olsun düşmüyor. Icardi ile davalık olan Wanda paylaşımlarıyla ve genç sevgilisiyle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan L-Gante ve Wanda Nara şimdi de yüzükleriyle dikkat çekti. Wanda'nın parmağındaki yüzük evlilik ihtimallerine yol açtı!

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Icardi'yle olan birlikteliğini bırakma aşamasına gelen fakat bir yandan da prim kastığı paylaşımlarına devam eden Wanda Nara şimdilerde rapçi L-Gante ile gününü gün ediyor bildiğiniz gibi.

Icardi'yle olan birlikteliğini bırakma aşamasına gelen fakat bir yandan da prim kastığı paylaşımlarına devam eden Wanda Nara şimdilerde rapçi L-Gante ile gününü gün ediyor bildiğiniz gibi.

Fakat kendisi Icardi ile yollarını ayırsa da mesajlarını ifşalamaktan, açıklamalarda bulunmaktan vazgeçmiyor. Yaptığı her paylaşımla Wanda Nara akıllara Icardi'yi getirmeden edemiyor.

Fakat kendisi Icardi ile yollarını ayırsa da mesajlarını ifşalamaktan, açıklamalarda bulunmaktan vazgeçmiyor. Yaptığı her paylaşımla Wanda Nara akıllara Icardi'yi getirmeden edemiyor.

Wanda üç oğlunun babası Maxi Lopez ve L-Gante ile yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde başka bir skandal ortaya çıkmıştı.

Wanda üç oğlunun babası Maxi Lopez ve L-Gante ile yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde başka bir skandal ortaya çıkmıştı.

Son olarak Icardi'yle mesajlarını ifşalayan Wanda Nara'nın ''Parayı geri ödemen gerekiyor. Son altı aydır çocuklar için harcadığım ve hala harcamaya devam ettiğim parayı ve nafaka ödemen gerekiyor'' sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu.

Son olarak Icardi'yle mesajlarını ifşalayan Wanda Nara'nın ''Parayı geri ödemen gerekiyor. Son altı aydır çocuklar için harcadığım ve hala harcamaya devam ettiğim parayı ve nafaka ödemen gerekiyor'' sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu.

Icardi ise umursamaz tavırlarıya sevenleri tarafından takdir toplamış, L-Gante'yi resmen topa tutmuştu. Detaylardan bahsetmiştik👇

Kendisinden 13 yaş küçük sevgisiyle birlikteliğine devam eden Wanda Nara'nın yeni aşk hayatı büyük goygoy malzemesi olsa da kimileri Icardi'nin kısmen de olsa Wanda'dan kurtulmasına şükrediyor bildiğiniz gibi.

Kendisinden 13 yaş küçük sevgisiyle birlikteliğine devam eden Wanda Nara'nın yeni aşk hayatı büyük goygoy malzemesi olsa da kimileri Icardi'nin kısmen de olsa Wanda'dan kurtulmasına şükrediyor bildiğiniz gibi.
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Icardi ile tüm bağını koparmasa da en azından boşanma davasıyla ve yeni ilişkisiyle bu toksikliği bir nebze de olsa bitiren Wanda Nara'nın L-Gante ile yeni bir evlilik kurabileceği ihtimalleri de duyanları sevindiriyor.

Icardi ile tüm bağını koparmasa da en azından boşanma davasıyla ve yeni ilişkisiyle bu toksikliği bir nebze de olsa bitiren Wanda Nara'nın L-Gante ile yeni bir evlilik kurabileceği ihtimalleri de duyanları sevindiriyor.

L-Gante ile samimi pozlar veren Nara son olarak parmağındaki yüzükle merak uyandırdı! Wanda Nara'nın yüzüğü akıllara L-Gante'yle evlilik ihtimallerini getirdi.

L-Gante ile samimi pozlar veren Nara son olarak parmağındaki yüzükle merak uyandırdı! Wanda Nara'nın yüzüğü akıllara L-Gante'yle evlilik ihtimallerini getirdi.

Sevgilisi L-Gante ile el ele poz veren Nara'nın yüzüğü yaka silken sosyal medya kullanıcılarını şenlendirdi!

Sevgilisi L-Gante ile el ele poz veren Nara'nın yüzüğü yaka silken sosyal medya kullanıcılarını şenlendirdi!

Ne dersiniz sizce bu ikili birlikteliklerini evlilikle taçlandırır mı? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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