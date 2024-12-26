Kurtulduk Galiba: Sevgilisi L-Gante'yle Yüzük Takan Wanda Nara'nın Evlilik İhtimali Gününüzü Şenlendirecek

Bir süredir rapçi L-Gante ile ilişkisini devam ettiren Wanda Nara bu sefer de evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının bir zamanlar 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, haftalardır manşetlerden bir dakika olsun düşmüyor. Icardi ile davalık olan Wanda paylaşımlarıyla ve genç sevgilisiyle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan L-Gante ve Wanda Nara şimdi de yüzükleriyle dikkat çekti. Wanda'nın parmağındaki yüzük evlilik ihtimallerine yol açtı!