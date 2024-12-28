"Gülşen Bana Çok Şarkı Yazdı" Diyen İbrahim Kutluay İtirafıyla Ortalığı Büyük Karıştırdı!
"Gülşen Bana Çok Şarkı Yazdı" Diyen İbrahim Kutluay İtirafıyla Ortalığı Büyük Karıştırdı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=9GL3e...
Özel hayatıyla ve kariyeriyle adından bahsettiren İbrahim Kutluay katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme yeniden oturdu. Bir dönemlere Demet Akalın'la yaşadığı aşkla damga vuran ve magazinin önemli isimlerinden biri haline gelen Kutluay ardından Demet Şener'le yaptığı evlilikle konuşulmuştu.
Uzun süre önce Demet Şener'le olan evliliğini de bitiren isim yaptığı açıklamalarla duyanları maziye götürdü. 'Hadise mi Gülşen mi?' sorusuna 'Gülşen' cevabını veren Kutluay magazinin tozlu sayfalarını yeniden açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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İbrahim Kutluay, spor dünyasının ünlü isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Kendisi 2005'te Demet Şener ile dünya evine girip, iki çocuk sahibi olduktan sonra 2018’de yaşadığı boşanmayla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ilişkisi de geçmişte magazini epeyce meşgul eden olaylardan biri olmuştu hatırlarsanız.
Akalın'ın ‘Uzun adam seni çok seviyorum bir Demet ömrüm senin olsun’ yazılı bilboardlar astırdığı aşk tabii ki popun kraliçesine şarkılar da yazdırmıştı o dönem.
İbrahim Kutluay katıldığı 343 Digital adlı YouTube programında özel hayatı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulunan ve ufak çaplı şoklar yaşatan Kutluay "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusunu yanıtladı.
Soruya "Gülşen" cevabını veren Kutluay nedeni sorulunca "Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti" ifadelerini kullandı.
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Ortada platonik bir aşk durumu olup olmadığı sorulduğunda ise İbrahim Kutluay "Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın" diyerek açıklık getirdi.
O anları şöyle bırakalım:
İbrahim Kutluay'ın bahsettiği şarkıların ise Demet Akalın'ın Gülşen'den aldığı şarkılar olduğu düşünüldü... Türk popunun en önemli isimlerinden olan ikilinin arasındaki gerginlik de akıllara yeniden düştü!
2002 yılında Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evlilik hazırlığına girdiği dönemde Demet Akalın'ın 2003 senesinde çıkarttığı 'Unuttum' şarkısı da magazin takipçilerinin yeniden gündeme taşıdığı detaylardan biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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