"Gülşen Bana Çok Şarkı Yazdı" Diyen İbrahim Kutluay İtirafıyla Ortalığı Büyük Karıştırdı!

Özel hayatıyla ve kariyeriyle adından bahsettiren İbrahim Kutluay katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme yeniden oturdu. Bir dönemlere Demet Akalın'la yaşadığı aşkla damga vuran ve magazinin önemli isimlerinden biri haline gelen Kutluay ardından Demet Şener'le yaptığı evlilikle konuşulmuştu.

Uzun süre önce Demet Şener'le olan evliliğini de bitiren isim yaptığı açıklamalarla duyanları maziye götürdü. 'Hadise mi Gülşen mi?' sorusuna 'Gülşen' cevabını veren Kutluay magazinin tozlu sayfalarını yeniden açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım...