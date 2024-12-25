'Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli'den İkinci Oğlu Selim Serezli Hakkında İlginç İtiraf!
'Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli'den İkinci Oğlu Selim Serezli Hakkında İlginç İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Z4lNe...
Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli hepimizin aşina olduğu isimlerden biri. Usta sanatçı Nevra Serezli, küçük oğlu Selim Serezli ile birlikte Murat Evgin'in YouTube programına konuk oldu. İkinci oğlunu kucağına alan Serezli yaşadığı şok hakkında ilk defa konuştu. Murat Evgin'in “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” sorusuna verdiği cevapla gündeme gelen usta oyuncu ne demiş gelin detaylara birlikte bakalım...
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Nevra Serezli Türk sinemasının en değerli ve en saygı duyulan oyuncularından olan, hem tiyatroya hem de Yeşilçam'a damgasını vuran isimlerden biri bildiğiniz gibi.
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Tiyatro sahnelerinin tozunu yutan, çocukluk yılları Sihirli Annem'e denk gelenlerin Dudu Peri karakteriyle tanıdığı Nevra Serezli geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Metin Serezli 2013 yılında hayatını kaybedene dek, 45 yıl boyunca sürdürdükleri evlilikleriyle de adından bahsettirmişti Nevra Serezli.
45 yıllık evliliklerinde oğulları Murat ve Selim Serezli'yi de kucaklarına alan Nevra Serezli Murat Evgin'in YouTube programına konuk oldu ve küçük oğlu Selim Serezli'nin doğumunda hissettikleriyle ilgili ilk defa konuştu.
Murat Evgin'in “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” sorusu üzerine ünlü isimden “Doğruyu söyleyeyim mi?" şeklinde başlayan itiraflar silsilesi geldi!
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"Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i getirdi" şeklinde konuşan isim duyanları ufak çaplı bir şoka soktu.
"Anne oğul ilişkinizde ‘Benim oğlum büyüdü’ dediğiniz dönem hangisi?" sorusu üzerine Nevra Serezli, "Metin’i kaybettiğimizde Selim’in ve Murat’ın büyüdüğünü anladım. Arkamda oldular, bana çok kol kanat gerdiler." ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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