400 Milyon Dolarlık Servetini Oğluna Bırakmaktan Vazgeçen Jackie Chan X Kullanıcılarından Nasibini Aldı
400 Milyon Dolarlık Servetini Oğluna Bırakmaktan Vazgeçen Jackie Chan X Kullanıcılarından Nasibini Aldı
Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jackie Chan, yıllardır sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri. Hem dövüş sahneleriyle hem de mizahi yetenekleriyle hafızalarda yer edinmiş olan Chan, bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi. Sinema hayatı boyunca milyonlar kazanan Jackie Chan servetini oğluna bırakmayacağını açıkladı. Parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını duyuran Chan'in bu kararı X kullanıcılarının diline düştü!
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Hollywood’un dövüş sanatları ustası, filmlerdeki aksiyon sahneleriyle nefessiz izlediğimiz Jackie Chan şüphesiz herkesin aşina olduğu yıldızlardan biri.
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Son olarak sosyal medyaya bembeyaz saçlarıyla damga vuran 70 yaşındaki Jackie Chan bu imajın nedeninin yeni fiminin çekimleri olduğunu duyurmuştu.
Kendisi şimdi de milyon dolarlık servetiyle gündeme geldi. "Çocukken çok fakirdim ve her şeyi istiyordum. Bu yüzden param olduğunda bir şeyler satın almaya başladım. Şimdi her şeyi bağışlamak istiyorum. Birine bir şey verdiğimde ve yüzünü gördüğümde, bu beni çok mutlu ediyor" itirafında bulunan isim servetini oğluna bırakmayacağını söyledi.
Bu zamana kadar yer aldığı filmlerden 400 milyon dolarlık servet elde eden isim öldüğünde tüm paranın hayır kurumuna bağışlanacağını ve ailesiyle arkadaşlarının bu miktardan yararlanamayacağını söyledi.
Ünlü isim "Eğer yapabiliyorsa, kendi parasını kazanabilir. Eğer yapamıyorsa, o zaman sadece paramı boşa harcıyor olacak." ifadeleriyle servetini neden oğluna bırakmadığını da açıkladı.
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X kullanıcılarının tepkileri ise kahkahaya boğdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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