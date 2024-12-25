Dişinde Ruj Kalmış mı Diye Soran Melis Sezen'e Kerem Bürsin'in Uyguladığı Tarife Yakıştırmalara Neden Oldu!

Kerem Bürsin ve Melis Sezen 'Şımarık' filmiyle sinemalara geri döndü bildiğiniz gibi. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı film 20 Aralık günü vizyona girdi. Galasından tutun da başrollerin uyumlarına kadar birçok konuda dikkat çeken film Rus yapımı 'Son of A Rich'ten uyarlandı. Ne yapsalar olay olan Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in uyumu ise izleyicilerden tam not aldı. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bürsin ve Sezen'in samimi halleri ise kameralara yakalandı. Melis Sezen'in dişinde ruj var mı diye kontrol eden Kerem Bürsin X'te gündeme oturdu!