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Dişinde Ruj Kalmış mı Diye Soran Melis Sezen'e Kerem Bürsin'in Uyguladığı Tarife Yakıştırmalara Neden Oldu!

Dişinde Ruj Kalmış mı Diye Soran Melis Sezen'e Kerem Bürsin'in Uyguladığı Tarife Yakıştırmalara Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2024 - 19:38

Kerem Bürsin ve Melis Sezen 'Şımarık' filmiyle sinemalara geri döndü bildiğiniz gibi. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı film 20 Aralık günü vizyona girdi. Galasından tutun da başrollerin uyumlarına kadar birçok konuda dikkat çeken film Rus yapımı 'Son of A Rich'ten uyarlandı. Ne yapsalar olay olan Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in uyumu ise izleyicilerden tam not aldı. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Bürsin ve Sezen'in samimi halleri ise kameralara yakalandı. Melis Sezen'in dişinde ruj var mı diye kontrol eden Kerem Bürsin X'te gündeme oturdu!

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Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle hayatımıza giren Melis Sezen, oyunculuğu, dansları, açıklamaları zaman zaman da paylaşımlarıyla magazin manşetlerinin favori isimlerinden biri.

Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle hayatımıza giren Melis Sezen, oyunculuğu, dansları, açıklamaları zaman zaman da paylaşımlarıyla magazin manşetlerinin favori isimlerinden biri.

Son olarak ibrahim Selim'in YouTube programına konuk olan ve yine her dediğiyle ayrı gündem olan Melis Sezen üç yıl önce yaptığı ödül konuşmasından tutun da günlüğüne yazdıklarına kadar epey bir konuşuldu.

Son olarak ibrahim Selim'in YouTube programına konuk olan ve yine her dediğiyle ayrı gündem olan Melis Sezen üç yıl önce yaptığı ödül konuşmasından tutun da günlüğüne yazdıklarına kadar epey bir konuşuldu.

Güzel oyuncu, Kerem Bürsin ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya gibi isimlerin de yer aldığı 'Şımarık' filmiyle yeniden beyazperdede bildiğiniz gibi.

Güzel oyuncu, Kerem Bürsin ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya gibi isimlerin de yer aldığı 'Şımarık' filmiyle yeniden beyazperdede bildiğiniz gibi.

20 Aralık'ta vizyona giren film henüz galadaki görüntüleriyle ve başrollerin uyumuyla dikkat çekerken izleyiciden de tam not almayı başardı.

20 Aralık'ta vizyona giren film henüz galadaki görüntüleriyle ve başrollerin uyumuyla dikkat çekerken izleyiciden de tam not almayı başardı.

Başrollerini paylaştıkları filmdeki oyunculuklarıyla ve uyumlarıyla beğeni toplayan ikilinin bu gibi pozları da sosyal medyaya damga vurmuştu.

Başrollerini paylaştıkları filmdeki oyunculuklarıyla ve uyumlarıyla beğeni toplayan ikilinin bu gibi pozları da sosyal medyaya damga vurmuştu.
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İkili şimdi de Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu! Film hakkında konuşan Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in hal hareketleri X kullanıcılarının radarından kaçamadı.

İkili şimdi de Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu! Film hakkında konuşan Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in hal hareketleri X kullanıcılarının radarından kaçamadı.

Ruju dişine bulaşmış mı diye Kerem Bürsin'e çaktırmadan soru sormaya çalışan ve dişlerini gösteren Melis Sezen'i kontrol eden Kerem Bürsin'in tavırları kameralara yakalandı!

Ruju dişine bulaşmış mı diye Kerem Bürsin'e çaktırmadan soru sormaya çalışan ve dişlerini gösteren Melis Sezen'i kontrol eden Kerem Bürsin'in tavırları kameralara yakalandı!

Gelin o anları birlikte izleyelim👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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