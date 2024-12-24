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Yeni Aşkını Dımdızlak Ortada Bırakan Çağatay Ulusoy, Hafsa'yı El Üstünde Tutan Kubilay Aka'yla Karşılaştırıldı

Yeni Aşkını Dımdızlak Ortada Bırakan Çağatay Ulusoy, Hafsa'yı El Üstünde Tutan Kubilay Aka'yla Karşılaştırıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.12.2024 - 17:33

Sene bitmeden bir aşk bombası daha patlak vermiş, Çağatay Ulusoy'un 'Kübra' dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla  yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Yılbaşını birlikte geçirecekleri ve Paris'te romantik bir geziye çıkacakları öğrenilen çift geçtiğimiz gece ilk defa kameralara yakalandı! Malbora'yı kameraları fark edince dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu hareketiyle fena eleştirilen Ulusoy kısa sürede başka bir havaalanı görüntüsünü akıllara getirdi! Biricik aşkı Hafsanur Sancaktutan'ın valizlerini taşıyan Kubilay Aka'yı! Sevgilisini el üstünde tutan Aka ve Ulusoy karşılaştırması alevlendi!

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2024 senesine birçok aşk damga vurdu, retroyu atlatamayan çiftlerin birçoğu ilişkilerini noktalama kararı aldı, bazı aşklar birikteliklerini evlilikle taçlandırırken bazıları da boşanma kararı aldı.

2024 senesine birçok aşk damga vurdu, retroyu atlatamayan çiftlerin birçoğu ilişkilerini noktalama kararı aldı, bazı aşklar birikteliklerini evlilikle taçlandırırken bazıları da boşanma kararı aldı.

Senenin son aşk bombası ise Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan çıktı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin arasındaki set arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Senenin son aşk bombası ise Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'dan çıktı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin arasındaki set arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Ardından ikilinin yılbaşını da birlikte geçireceği söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı ki aşk çiftin havaalanında birlikte görüntülenmesiyle birlikte tescillendi!

Ardından ikilinin yılbaşını da birlikte geçireceği söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı ki aşk çiftin havaalanında birlikte görüntülenmesiyle birlikte tescillendi!

Fakat aşkın belgelendiği o anlar özellikle Aslıhan Malbora'yı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kameraları fark eden Çağatay Ulusoy kaşla gözün arasında ortadan kayboldu!

Fakat aşkın belgelendiği o anlar özellikle Aslıhan Malbora'yı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kameraları fark eden Çağatay Ulusoy kaşla gözün arasında ortadan kayboldu!

Ellerinde poşetlerle tek başına muhabirlerle kalan, arkasından geliyor mu diye Ulusoy'u kontrol eden Aslıhan Malbora ne diyeceğini bilemedi. Çağatay Ulusoy ise bu hareketin üstüne sosyal medya kullanıcılarının ağır tepkilerinden kaçamadı.

Ellerinde poşetlerle tek başına muhabirlerle kalan, arkasından geliyor mu diye Ulusoy'u kontrol eden Aslıhan Malbora ne diyeceğini bilemedi. Çağatay Ulusoy ise bu hareketin üstüne sosyal medya kullanıcılarının ağır tepkilerinden kaçamadı.

Detaylardan bahsettik 👇

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Çağatay Ulusoy'un bu hareketi fena ayıplanırken akıllara Hafsanur Sancaktutan'ın valizlerini taşıyan Kubilay Aka'nın sevgilisini el üstünde tuttuğu o anlar geldi.

Çağatay Ulusoy'un bu hareketi fena ayıplanırken akıllara Hafsanur Sancaktutan'ın valizlerini taşıyan Kubilay Aka'nın sevgilisini el üstünde tuttuğu o anlar geldi.

Sevgilisini dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy ve Kubilay Aka'nın hareketleri X kullanıcıları tarafından karşılaştırıldı.

Sevgilisini dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy ve Kubilay Aka'nın hareketleri X kullanıcıları tarafından karşılaştırıldı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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