Tatil Dönüşü Yeni Aşkı Aslıhan Malbora'yla Görüntülenen Çağatay Ulusoy Muhabirleri Görünce Resmen Kaçtı!
Tatil Dönüşü Yeni Aşkı Aslıhan Malbora'yla Görüntülenen Çağatay Ulusoy Muhabirleri Görünce Resmen Kaçtı!
Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy ve Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın sessiz sedasız yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Aşk, geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından belgelendi. Barselona dönüşü havaalanında görüntülenen çift, yılın olayına imza attı.
Muhabiri görünce sırra kadem basan Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yı dımdızlak ve yapayalnız bıraktı. Neye uğradığını şaşıran Aslıhan Malbora'ya 'Başlamadan bitir' yorumları gecikmedi!
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Peş peşe tüm gözleri üzerine çektiği Terzi ve Kübra ve Gaddar dizilerinden ve Tam Bir Centilmen filminden sonra kabuğuna çekilen Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'la yıllar süren aşkını noktaladıktan sonra birçok güzelle anıldı.
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Fakat asıl bomba geçtiğimiz haftalarda patladı! Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'yla sessiz sedasız yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Aşk, geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından belgelendi. Belgelendi belgelenmesine de Barselona tatili dönüşünde kameraları görür görmez ortadan kaybolan Çağatay Ulusoy göze fena battı!
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Sonra da kimler durumu nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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