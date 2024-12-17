Arkadaşlık Aşka Evrilmiş: Yılın Aşk Bombası Yıl Bitmeden Çağatay Ulusoy'dan Geldi!

Uzunca bir süredir Duygu Sarışın'la yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, bu toksik aşka geçtiğimiz aylarda temelli son vermişti. Birkaç gün önce Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik.

Artık canına tak mı etti neden bilmiyoruz fakat Birsen Altunaş'ın iddiasına göre bir aşk dedikodusu da Çağatay Ulusoy cephesinde var! İddialara göre Çağatay Ulusoy'un yakın zamanda çektiği dizilerden birindeki partneriyle arasındaki arkadaşlık aşka dönüşmüş! Gelin, kimmiş o beraber görelim!