Arkadaşlık Aşka Evrilmiş: Yılın Aşk Bombası Yıl Bitmeden Çağatay Ulusoy'dan Geldi!
Arkadaşlık Aşka Evrilmiş: Yılın Aşk Bombası Yıl Bitmeden Çağatay Ulusoy'dan Geldi!
Uzunca bir süredir Duygu Sarışın'la yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, bu toksik aşka geçtiğimiz aylarda temelli son vermişti. Birkaç gün önce Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik.
Artık canına tak mı etti neden bilmiyoruz fakat Birsen Altunaş'ın iddiasına göre bir aşk dedikodusu da Çağatay Ulusoy cephesinde var! İddialara göre Çağatay Ulusoy'un yakın zamanda çektiği dizilerden birindeki partneriyle arasındaki arkadaşlık aşka dönüşmüş! Gelin, kimmiş o beraber görelim!
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Hayatımıza girdiği günden beri imajını birçok kez değişse de yakışıklılığından hiç ödün vermeyen, karizması, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündem olan Çağatay Ulusoy "ünlü erkek" denildiğinde listenin başını çekenlerden!
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Peş peşe tüm gözleri üzerine çektiği Terzi ve Kübra ve Gaddar dizilerinden ve Tam Bir Centilmen filminden sonra kabuğuna çekilen Çağatay Ulusoy, son zamanlarda balıkçılık gibi hobileriyle gündeme geliyor.
Ara sıra ismini birileriyle duysak da kendisinin ne yaşadığını, ne yaptığını genel olarak bilmiyoruz. Hele hele aşk hayatında hiçbir zaman netliğe varamıyoruz. Senelerdir Duygu Sarışın'la beraber olduğu konuşuluyor fakat magazine yansıdığı kadarıyla sürekli on/off devam eden ilişki birkaç ay önce temelli bitti.
Şimdi hazırsanız bombayı yavaş yavaş bırakıyoruz. Ulusoy fanlarının yüreğine birden indirmeyelim. Üç Kuruş'un Leyla'sı rolünde parlayan Aslıhan Malbora'yı tanıyanlarınız vardır.
Kendisi Çağatay Ulusoy'la beraber de Kübra dizisinde rol almış, güzelliğiyle dikkat çekmişti!
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora arasındaki set arkadaşlığı aşka dönüştü... Yılın aşk bombası da yıl bitmeden Çağatay Ulusoy'dan geldi yani! Ne diyorsunuz? Oluru var mı bu işin? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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