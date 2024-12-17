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Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Sevgili L-Gante'yle Kahvaltı Keyfi Çatan Wanda Nara'dan Beyin Yakan "Aile" Pozu

Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Sevgili L-Gante'yle Kahvaltı Keyfi Çatan Wanda Nara'dan Beyin Yakan "Aile" Pozu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.12.2024 - 19:22

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, kopmakta zorluk çektiği biricik Wanda Nara'sıyla nihayet boşanmaya karar verdi. Bu sefer oldukça kararlı gözüken çiftin kaosu, ilk günden bu yana ise hiç sönmedi. Wanda Nara'nın daha aşkın bitip bitmediği, en azından Icardi tarafında kesinleşmemişken aniden daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'ye dönmesi büyük olay olmuştu. Boşanma evresine girilmesinin ardından Wanda, Icardi'yle aldattığı -evet kaos biliyoruz!- eski eşi Maxi Lopez'le de daha sık görüşür olmuştu. 

Bu sabah, eski kocasıyla yeni sevgilisini bir araya toplayıp kahvaltıya çıkmaya karar verdi kendisi! 'Biz kocaman bir aileyiz' temalı pozları ise sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi!

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Hayatımıza Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olarak giren Wanda Nara, seneler içerisinde birçok kaosa imza attı ve toksik aşk neymiş, nasıl yaşanırmış hepimize ilk elden öğretti! Birkaç ay önce, yeniden boşanmaya karar veren ikili hem magazin hem spor dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Hayatımıza Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olarak giren Wanda Nara, seneler içerisinde birçok kaosa imza attı ve toksik aşk neymiş, nasıl yaşanırmış hepimize ilk elden öğretti! Birkaç ay önce, yeniden boşanmaya karar veren ikili hem magazin hem spor dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Başlarda barışma ihtimalleri var gibi gözükse de, Icardi iş boşanmaya gitmesin diye uğraşsa da olmadı. Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle aşkını ilan ederek bombayı patlatan Wanda Nara, pılısını pırtısını toplayıp Arjantin'e yepyeni bir hayat sürmeye gitti. Çift, şimdilerde çocukların velayeti ve nafaka için tartışıyor, birbirlerinden de pek hazzetmiyorlar.

Başlarda barışma ihtimalleri var gibi gözükse de, Icardi iş boşanmaya gitmesin diye uğraşsa da olmadı. Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle aşkını ilan ederek bombayı patlatan Wanda Nara, pılısını pırtısını toplayıp Arjantin'e yepyeni bir hayat sürmeye gitti. Çift, şimdilerde çocukların velayeti ve nafaka için tartışıyor, birbirlerinden de pek hazzetmiyorlar.

Wanda Nara'nın keyfi gayet yerinde. L-Gante'yi yamacından bir an olsun ayırmayan Wanda, en son çılgın doğum günü partisinde aşka geldikleri anlarla dikkat çekmişti.

Wanda Nara'nın keyfi gayet yerinde. L-Gante'yi yamacından bir an olsun ayırmayan Wanda, en son çılgın doğum günü partisinde aşka geldikleri anlarla dikkat çekmişti.

Tüm bu süreç boyunca Icardi'yle aldattığı eski eşi Maxi Lopez'le de bağlarını yeniden kuvvetlendirdi. Az önce yukarıda gördüğünüz üç erkek çocuk Maxi Lopez'in çocukları.

Tüm bu süreç boyunca Icardi'yle aldattığı eski eşi Maxi Lopez'le de bağlarını yeniden kuvvetlendirdi. Az önce yukarıda gördüğünüz üç erkek çocuk Maxi Lopez'in çocukları.

Bugün de kombo yapmaya karar verdi kendisi! Bir koluna eski kocası Maxi Lopez'i, öteki koluna da taze sevgilisi L-Gante'yi takıp kahvaltıya çıktı. Bu üçlünün "biz kocaman mutlu bir aileyiz" pozunu görenler de yine yerinde duramadı tabii!

Bugün de kombo yapmaya karar verdi kendisi! Bir koluna eski kocası Maxi Lopez'i, öteki koluna da taze sevgilisi L-Gante'yi takıp kahvaltıya çıktı. Bu üçlünün "biz kocaman mutlu bir aileyiz" pozunu görenler de yine yerinde duramadı tabii!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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