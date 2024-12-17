Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Sevgili L-Gante'yle Kahvaltı Keyfi Çatan Wanda Nara'dan Beyin Yakan "Aile" Pozu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, kopmakta zorluk çektiği biricik Wanda Nara'sıyla nihayet boşanmaya karar verdi. Bu sefer oldukça kararlı gözüken çiftin kaosu, ilk günden bu yana ise hiç sönmedi. Wanda Nara'nın daha aşkın bitip bitmediği, en azından Icardi tarafında kesinleşmemişken aniden daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'ye dönmesi büyük olay olmuştu. Boşanma evresine girilmesinin ardından Wanda, Icardi'yle aldattığı -evet kaos biliyoruz!- eski eşi Maxi Lopez'le de daha sık görüşür olmuştu.

Bu sabah, eski kocasıyla yeni sevgilisini bir araya toplayıp kahvaltıya çıkmaya karar verdi kendisi! 'Biz kocaman bir aileyiz' temalı pozları ise sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi!