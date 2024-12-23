onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yine Beyin Yaktı: "Seni Seviyorum" Yerine Kullandığı Alternatifleri Açıklayan Melis Sezen'in Tuhaf Seçimleri!

Yine Beyin Yaktı: "Seni Seviyorum" Yerine Kullandığı Alternatifleri Açıklayan Melis Sezen'in Tuhaf Seçimleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2024 - 22:07

Kısa bir süre içerisinde koca bir şöhret edinen ve attığı her adım olay olan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

2021 yılına Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar ödülü aldığında yaptığı konuşmayla damga vuran Melis Sezen, o gece kurduğu cümlelerin arkasındaki asıl anlamı açıklamış, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Yine aynı programdan bir başka kesitle dikkat çeken Melis Sezen, 'seni seviyorum' yerine kullandığı alternatif cümlelerle yine ve yeniden beyin yakmayı başardı! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile beraber rol alan, hem duru güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken Melis Sezen, pik noktasını 2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşamıştı hatırlarsanız.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile beraber rol alan, hem duru güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken Melis Sezen, pik noktasını 2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşamıştı hatırlarsanız.

"Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek yüzyılın saçmalayışına imza atan Melis Sezen, o gece kurduğu cümlenin asıl anlamını İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olduğunda anlattı. Hoş, birçok kişi yine bir şey anlamadı ama sorunun bir bağlaç probleminden kaynaklandığını yıllar sonra nihayet biraz olsun fark edebildik!

"Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek yüzyılın saçmalayışına imza atan Melis Sezen, o gece kurduğu cümlenin asıl anlamını İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olduğunda anlattı. Hoş, birçok kişi yine bir şey anlamadı ama sorunun bir bağlaç probleminden kaynaklandığını yıllar sonra nihayet biraz olsun fark edebildik!

Olayı kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir başka kesitle gündem olan Melis Sezen, yine beyin yakmayı başardı!

Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir başka kesitle gündem olan Melis Sezen, yine beyin yakmayı başardı!

İbrahim Selim'in "Seni seviyorum yerine kullandığın bir kelime var mı?" sorusu üzerine, "Allah'a emanet ol" cevabı veren Melis Sezen, İbrahim Selim'i büyük afallattı.

İbrahim Selim'in "Seni seviyorum yerine kullandığın bir kelime var mı?" sorusu üzerine, "Allah'a emanet ol" cevabı veren Melis Sezen, İbrahim Selim'i büyük afallattı.

'Bana biri dese 'Hayırdır' derim, başka alternatifin varsa onu duymayı çok isteriz' diye de devam etti. Salonda kopan kahkaha tufanının üzerine bir düşünen Melis Sezen, ikinci denemesinde de 'Varlığına şükürler olsun derim. Varlığın kutlu olsun da derim' açıklamasında bulundu... Buyurun, önce o anları beraber izleyelim! 👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonra da Melis Sezen'in oldukça parlak "seni seviyorum" alternatiflerine kimler nasıl tepki vermiş onu görelim 😂

Sonra da Melis Sezen'in oldukça parlak "seni seviyorum" alternatiflerine kimler nasıl tepki vermiş onu görelim 😂
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın