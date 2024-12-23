Yine Beyin Yaktı: "Seni Seviyorum" Yerine Kullandığı Alternatifleri Açıklayan Melis Sezen'in Tuhaf Seçimleri!
Yine Beyin Yaktı: "Seni Seviyorum" Yerine Kullandığı Alternatifleri Açıklayan Melis Sezen'in Tuhaf Seçimleri!
Kısa bir süre içerisinde koca bir şöhret edinen ve attığı her adım olay olan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
2021 yılına Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar ödülü aldığında yaptığı konuşmayla damga vuran Melis Sezen, o gece kurduğu cümlelerin arkasındaki asıl anlamı açıklamış, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yine aynı programdan bir başka kesitle dikkat çeken Melis Sezen, 'seni seviyorum' yerine kullandığı alternatif cümlelerle yine ve yeniden beyin yakmayı başardı! 😂
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Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile beraber rol alan, hem duru güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken Melis Sezen, pik noktasını 2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşamıştı hatırlarsanız.
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"Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek yüzyılın saçmalayışına imza atan Melis Sezen, o gece kurduğu cümlenin asıl anlamını İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olduğunda anlattı. Hoş, birçok kişi yine bir şey anlamadı ama sorunun bir bağlaç probleminden kaynaklandığını yıllar sonra nihayet biraz olsun fark edebildik!
Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir başka kesitle gündem olan Melis Sezen, yine beyin yakmayı başardı!
İbrahim Selim'in "Seni seviyorum yerine kullandığın bir kelime var mı?" sorusu üzerine, "Allah'a emanet ol" cevabı veren Melis Sezen, İbrahim Selim'i büyük afallattı.
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Sonra da Melis Sezen'in oldukça parlak "seni seviyorum" alternatiflerine kimler nasıl tepki vermiş onu görelim 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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