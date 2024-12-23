Yine Beyin Yaktı: "Seni Seviyorum" Yerine Kullandığı Alternatifleri Açıklayan Melis Sezen'in Tuhaf Seçimleri!

Kısa bir süre içerisinde koca bir şöhret edinen ve attığı her adım olay olan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

2021 yılına Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar ödülü aldığında yaptığı konuşmayla damga vuran Melis Sezen, o gece kurduğu cümlelerin arkasındaki asıl anlamı açıklamış, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yine aynı programdan bir başka kesitle dikkat çeken Melis Sezen, 'seni seviyorum' yerine kullandığı alternatif cümlelerle yine ve yeniden beyin yakmayı başardı! 😂