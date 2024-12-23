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Aşk İddialarını Yalanlayan Nesrin Cavadzade ve Buray'ın Ev Partisindeki Çılgın Oryantali Olay Oldu!

Aşk İddialarını Yalanlayan Nesrin Cavadzade ve Buray'ın Ev Partisindeki Çılgın Oryantali Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2024 - 17:50

Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları dedikodusu çıkan sürpriz ikili Nesrin Cavadzade ve şarkıcı Buray'dı biliyorsunuz. Buray'ın evinde beraber şarkı söyledikleri bir video paylaşan ikilinin samimi halleri, aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Aşk hızlıca yalanlandı, önce Nesrin Cavadzade, sonra da Buray sanki anlaşmışlar gibi aynı cümlelerle yalnızca çok yakın arkadaş olduklarını vurguladılar. Bunun üzerine sönen mesele, geçtiğimiz saatlerde yeniden patlak verdi!

Buray'ın evinde beraber bir ev partisi veren ikili, oryantal çağırdı. Karşılıklı göbek attıkları anlardaki samimiyet de Buray'ın üstünün çıplak olması da goygoyculara malzeme çıkardı! Buyurun, kimler ne demiş ev partisi nasıl geçmiş beraber bakalım!

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Geçtiğimiz aya damgasını Buray ve Nesrin Cavadzade'nin aşk yaşadığı iddiası vurmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aya damgasını Buray ve Nesrin Cavadzade'nin aşk yaşadığı iddiası vurmuştu hatırlarsanız.

O iddiaların çıkmasına sebep olan iddia ise beraber çektikleri videoydu. Buray piyano çalarken, Son Yolcu şarkısına elinde Buray'ın kedisiyle eşlik eden Nesrin Cavadzade'nin samimi halleri 'yeni aşk doğuyor' dedirtmişti. Kaçıranlar için videoyu aşağı bırakıyoruz👇

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Fakat aşk iddiası çabucak yalanlanmıştı. Önce Nesrin Cavadzade, "Buray sadece benim yakın arkadaşım. Yıllardır süren bir dostluğumuz var, birlikte spora gidip geliyoruz. Kalbim şu an boş.” açıklamasında bulunmuştu.

Fakat aşk iddiası çabucak yalanlanmıştı. Önce Nesrin Cavadzade, "Buray sadece benim yakın arkadaşım. Yıllardır süren bir dostluğumuz var, birlikte spora gidip geliyoruz. Kalbim şu an boş.” açıklamasında bulunmuştu.

Ardından sözleşmişler gibi aynı cümleleri bir de Buray'dan duymuştuk. “Nesrin benim yakın arkadaşım. Birlikte spora gidiyoruz, samimiyiz. Aramızda öyle bir şey yok” demişti kendisi.

Ardından sözleşmişler gibi aynı cümleleri bir de Buray'dan duymuştuk. “Nesrin benim yakın arkadaşım. Birlikte spora gidiyoruz, samimiyiz. Aramızda öyle bir şey yok” demişti kendisi.

Konu da böylece kapanmıştı. İklinin yalnızca çok yakın arkadaş olduğu kanaatine varıp meseleyi orada bırakmıştık. Ta ki dün gece evde verdikleri partiden görüntüler sosyal medyaya sızana dek! 😂

Eve oryantal çağıran ikilinin beraber ev partisi vermiş olması da, Buray'ın tişörtsüz takılması da, attıkları göbekler de ayrı olay oldu! Elbette kesin aşk yaşıyorlar kanısına varılacak bir görüntü değildi bu fakat arkadaşlıksa bile çok sıkı fıkı oldukları garantilenmiş oldu!

Eve oryantal çağıran ikilinin beraber ev partisi vermiş olması da, Buray'ın tişörtsüz takılması da, attıkları göbekler de ayrı olay oldu! Elbette kesin aşk yaşıyorlar kanısına varılacak bir görüntü değildi bu fakat arkadaşlıksa bile çok sıkı fıkı oldukları garantilenmiş oldu!

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim! 😂

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Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇

Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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