Aşk İddialarını Yalanlayan Nesrin Cavadzade ve Buray'ın Ev Partisindeki Çılgın Oryantali Olay Oldu!

Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları dedikodusu çıkan sürpriz ikili Nesrin Cavadzade ve şarkıcı Buray'dı biliyorsunuz. Buray'ın evinde beraber şarkı söyledikleri bir video paylaşan ikilinin samimi halleri, aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Aşk hızlıca yalanlandı, önce Nesrin Cavadzade, sonra da Buray sanki anlaşmışlar gibi aynı cümlelerle yalnızca çok yakın arkadaş olduklarını vurguladılar. Bunun üzerine sönen mesele, geçtiğimiz saatlerde yeniden patlak verdi!

Buray'ın evinde beraber bir ev partisi veren ikili, oryantal çağırdı. Karşılıklı göbek attıkları anlardaki samimiyet de Buray'ın üstünün çıplak olması da goygoyculara malzeme çıkardı! Buyurun, kimler ne demiş ev partisi nasıl geçmiş beraber bakalım!