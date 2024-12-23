Aşk İddialarını Yalanlayan Nesrin Cavadzade ve Buray'ın Ev Partisindeki Çılgın Oryantali Olay Oldu!
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları dedikodusu çıkan sürpriz ikili Nesrin Cavadzade ve şarkıcı Buray'dı biliyorsunuz. Buray'ın evinde beraber şarkı söyledikleri bir video paylaşan ikilinin samimi halleri, aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.
Aşk hızlıca yalanlandı, önce Nesrin Cavadzade, sonra da Buray sanki anlaşmışlar gibi aynı cümlelerle yalnızca çok yakın arkadaş olduklarını vurguladılar. Bunun üzerine sönen mesele, geçtiğimiz saatlerde yeniden patlak verdi!
Buray'ın evinde beraber bir ev partisi veren ikili, oryantal çağırdı. Karşılıklı göbek attıkları anlardaki samimiyet de Buray'ın üstünün çıplak olması da goygoyculara malzeme çıkardı! Buyurun, kimler ne demiş ev partisi nasıl geçmiş beraber bakalım!
Geçtiğimiz aya damgasını Buray ve Nesrin Cavadzade'nin aşk yaşadığı iddiası vurmuştu hatırlarsanız.
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Fakat aşk iddiası çabucak yalanlanmıştı. Önce Nesrin Cavadzade, "Buray sadece benim yakın arkadaşım. Yıllardır süren bir dostluğumuz var, birlikte spora gidip geliyoruz. Kalbim şu an boş.” açıklamasında bulunmuştu.
Ardından sözleşmişler gibi aynı cümleleri bir de Buray'dan duymuştuk. “Nesrin benim yakın arkadaşım. Birlikte spora gidiyoruz, samimiyiz. Aramızda öyle bir şey yok” demişti kendisi.
Eve oryantal çağıran ikilinin beraber ev partisi vermiş olması da, Buray'ın tişörtsüz takılması da, attıkları göbekler de ayrı olay oldu! Elbette kesin aşk yaşıyorlar kanısına varılacak bir görüntü değildi bu fakat arkadaşlıksa bile çok sıkı fıkı oldukları garantilenmiş oldu!
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇
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