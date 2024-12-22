"Tutuyorum Çünkü Elimde Şu An" Deyip Yüzyılın Saçmalayışına İmza Atan Melis Sezen'den 3 Yıl Sonra Gelen İtiraf

Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz, yıllardır da hem duru güzelliği hem de içten olduğu kadar tuhaf hareketleriyle konuştuğumuz Melis Sezen, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aldığı Yıldızı Parlayanlar ödülü ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, meşhur 'Tutuyorum çünkü elimde şu an' açıklamasına da ilk kez açıklık getirdi!

Hararetli hararetli anlatan Melis Sezen'i kimileri yine gram anlayamazken, kimileri de meselenin en başından beri bir bağlaç sorunu olduğunu fark etti!

Buyurun işin aslı neymiş beraber görelim!