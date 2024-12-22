"Tutuyorum Çünkü Elimde Şu An" Deyip Yüzyılın Saçmalayışına İmza Atan Melis Sezen'den 3 Yıl Sonra Gelen İtiraf
"Tutuyorum Çünkü Elimde Şu An" Deyip Yüzyılın Saçmalayışına İmza Atan Melis Sezen'den 3 Yıl Sonra Gelen İtiraf
Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz, yıllardır da hem duru güzelliği hem de içten olduğu kadar tuhaf hareketleriyle konuştuğumuz Melis Sezen, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aldığı Yıldızı Parlayanlar ödülü ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, meşhur 'Tutuyorum çünkü elimde şu an' açıklamasına da ilk kez açıklık getirdi!
Hararetli hararetli anlatan Melis Sezen'i kimileri yine gram anlayamazken, kimileri de meselenin en başından beri bir bağlaç sorunu olduğunu fark etti!
Buyurun işin aslı neymiş beraber görelim!
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Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırırken gösterdiği performansla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen'i tanımayan yoktur herhalde!
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Unutmak ne mümkün ama aramızda kaçıran ya da hatırlamak isteyen varsa üç yıl önce 2021'de ödül gecesine damgasını vuran Melis Sezen konuşmasını şöyle bırakalım. Ödülü tutuyor çünkü elinde şu an! Kimsenin yanlışı olmasın! 😂
Daha o günden belliydi fakat Melis Sezen gerçekten de Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayanlar" ödülü alıp o saniyeden itibaren yıldızını parlatmayı başaran ve sürdüren isimlerden oldu. Gerek oyunculuğu, gerek tuhaf danslarıyla ama en çok da samimiyeti ve dobralığıyla önce çıkan Melis Sezen, en son imaj değişikliiğiyle konuşulmuştu.
Şimdilerde reyting rekorları kıran dizi Deha'nın İmre'si olarak izlediğimiz Melis Sezen'in hem yeni saçları hem de yeni rolü kendisine pek yakıştırıldı.
Geçtiğimiz günlerde de İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı Melis Sezen! Bu sohbete dair daha çok şey konuşacağımıza hiç şüphe yok, program maşallah malzeme dolu.
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Fakat izninizle bölümün en cancanlı kısmına almak istiyoruz sizi çünkü Melis Sezen hepimizi bir güzel 2021'e götürüp yine beynimizi yaktı sağ olsun!
Mantığında yanlış hiçbir şey olmadığını söyleyen İbrahim Selim'e "Yok zaten" diyen Melis Sezen, ödül konuşmasının arkasındaki asıl anlamı da ilk kez açıkladı...
Hoş, salonda bir kişi dışında kimse yine ne dediğini anlamadı ama yıllar sonra da olsa her şeyin bir bağlaç probleminden kaynaklandığını nihayet idrak edebildik! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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