Dizi Aşkı da Beraberinde Getirdi: Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan Bakin Hangi Oyuncuyla Aşk Yaşıyor?
Dizi Aşkı da Beraberinde Getirdi: Leyla'nın Tufo'su Halil İbrahim Ceyhan Bakin Hangi Oyuncuyla Aşk Yaşıyor?
Snob Magazin'in haberine göre Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin Tufan'ı Halil İbrahim Ceyhan ve sık sık erkanda görmesek de aşina olduğumuz oyuncu Rüya Coriç yeni bir aşka yelken açtı!
Leyla dizisindeki performansıyla ayrı, karizması ve yakışıklılığıyla ayrı konuşulan Halil İbrahim Ceylan'ın Coriç'le Ezgi Mola ve eşinin mekanı Boop Kuruçeşme'de yakalandığı ve görüntülendiği iddia edildi.
Buyurun, ikili yakışmış mı beraber görelim!
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Emanet ve Kirli Sepeti dizilerindeki performansıyla kısa sürede tüm gözleri üzerine çeken Halil İbrahim Ceyhan'ı tanıyorsunuzdur.
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Yakışıklılığıyla ayrı, karizmasıyla ayrı konuşulan Ceyhan, şimdilerde Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'la Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde fırtınalar estiriyor.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise aşk meşk meseleleri!
Belki biliyorsunuzdur, kendisi 2020 yılında Emanet dizisinde rol alırken şimdilerin gözde ismi Sıla Türkoğlu ile bir aşk yaşamış, o döneme damgasını vurmuştu.
Snob Magazin'in haberine göre Leyla'yla popülerliği artan Halil İbrahim Ceyhan'a dizi uğurlu geldi! Kimse Bilmez, Köy Düğünü, Biz Ayrılamayız gibi birçok yapımda rol alan Rüya Coriç'le yeni bir aşka yelken açtı!
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İddiaya göre 28 yaşındaki Rüya Coriç ile 42 yaşındaki İbrahim Halil Ceyhan, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın mekanı Boop Kuruçeşme'de görüntülendi ve aşk da böylece ortaya çıkmış oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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