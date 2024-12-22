"En Pinti Ünlü Kim?": Waka Waka'cı Çalgı Çengiciler Arda Turan'ı Vezir, Cem Yılmaz'ı Rezil Etti!

Son dönemlerde YouTube'daki en popüler programlarından biri Hayrettin ile Kaos Show biliyorsunuz... Geçtiğimiz günlerde 8. bölümü yayınlanan programın konuğu teknik direktör Yılmaz Vural'dı. Yılmaz Vural'a eşlik edenler arasında yol kesip meşhur Waka Waka şarkısını ünlülere uyarlayan ve bahşiş bekleyen çalgı çengi grubu da vardı!

Hayrettin'in 'En pinti ünlü kim?' diye sorusuna Waka Waka'cılardan gelen cevap Arda Turan'ı vezir ederken Cem Yılmaz'ı rezil etti! Buyurun bu ünlü ikili, çalgı çengicilere kaç lira bahşiş bırakmış 'en pinti' kim olmuş beraber görelim!