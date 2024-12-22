"En Pinti Ünlü Kim?": Waka Waka'cı Çalgı Çengiciler Arda Turan'ı Vezir, Cem Yılmaz'ı Rezil Etti!
"En Pinti Ünlü Kim?": Waka Waka'cı Çalgı Çengiciler Arda Turan'ı Vezir, Cem Yılmaz'ı Rezil Etti!
Son dönemlerde YouTube'daki en popüler programlarından biri Hayrettin ile Kaos Show biliyorsunuz... Geçtiğimiz günlerde 8. bölümü yayınlanan programın konuğu teknik direktör Yılmaz Vural'dı. Yılmaz Vural'a eşlik edenler arasında yol kesip meşhur Waka Waka şarkısını ünlülere uyarlayan ve bahşiş bekleyen çalgı çengi grubu da vardı!
Hayrettin'in 'En pinti ünlü kim?' diye sorusuna Waka Waka'cılardan gelen cevap Arda Turan'ı vezir ederken Cem Yılmaz'ı rezil etti! Buyurun bu ünlü ikili, çalgı çengicilere kaç lira bahşiş bırakmış 'en pinti' kim olmuş beraber görelim!
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Senelerdir komiklikleriyle ve Jim Carreye'e benzerliğiyle dikkat çeken Hayrettin, bir süredir YouTube'daki Hayrettin ile Kaos Show programıyla konuşuluyor!
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Şu ana dek 8 bölümü yayınlanan program, her seferinde büyük ses getirmeyi başarıyor! Geçtiğimiz günlerde de son konuk teknik direktör Yılmaz Vural'dı belki denk gelmişsinizdir.
Her bölümde sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenenlerin de ağırlandığı programda Yılmaz Vural'a eşlik edenler arasında "Waka Waka Arda abi" yorumuyla viral olan çalgı çengiciler de vardı!
Programa damgasını vuran bomba itiraf da onlardan geldi zaten! Hayrettin, yol kesip popüler İngilizce şarkıları ünlülerimize uyarlayan çalgı çengicilere "En pinti ünlü kim?" sorusunu yöneltti.
Başta isim vermek istemeyen ikili, Hayrettin'in "Verin be!" demesi üzerine Cem Yılmaz'ı ünlüler dünyasındaki en pinti insan ilan etti! "Böyle bir cimri olamaz!" dediler.
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En bonkör sorulduğunda ise nefes bile almadan "Arda Turan" dediler! Turan'ın kendilerine 500 Euro'yu "ateşlediğini" itiraf eden ikiliye bir bomba da Yılmaz Vural'dan geldi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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