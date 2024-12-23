Kendine Hakim Olamadı: Tepesi Atan Oğuzhan Uğur, Sıkış Sıkış Trafikte Uyanıklık Yapan Sürücüyü İfşa Etti!
Kendine Hakim Olamadı: Tepesi Atan Oğuzhan Uğur, Sıkış Sıkış Trafikte Uyanıklık Yapan Sürücüyü İfşa Etti!
Son zamanlarda yaptığı projelerle tüm gözleri üzerine çeken, çok da sevilen Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Trafikte sıkışan Oğuzhan Uğur, uyanıklık yapan sürücüyü ifşa ettiği bir video paylaştı. Tepesi atan Oğuzhan Uğur'un isyanı hem güldürdü hem de trafiğin bıkkınlığını iliklerimize kadar hissettirdi.
Buyurun, beraber görelim.
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Samimiyeti, içtenliği ve yardımseverliğiyle içimizden biri haline gelen Oğuzhan Uğur son zamanlarda büyük takdir toplayan Saygı1 projeleriyle gündeme geliyor.
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P!NÇ'e devam eden, yönetim kurulu üyesi olduğu dijital platformdaki projelerine de tam gaz devam eden Oğuzhan Uğur'un geçtiğimiz saatlerde trafikte tepesi attı.
Ülkemizde bir saniye bile eksik olmayan trafiğin ortasında sıkışıp kalan Oğuzhan Uğur, uyanıklık yapan sürücüyü görünce kendine hakim olamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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