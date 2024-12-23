Hızlı ve Öfkeli Tufo: Rüya Coriç'le Yakalanan Halil İbrahim Ceyhan'ın Muhabirin Üzerine Yürüdüğü Ortaya Çıktı!
Hızlı ve Öfkeli Tufo: Rüya Coriç'le Yakalanan Halil İbrahim Ceyhan'ın Muhabirin Üzerine Yürüdüğü Ortaya Çıktı!
Şimdilerde Leyla dizisindeki Tufo karakteriyle tüm gözleri üzerine toplayan Halil İbrahim Ceyhan, Ezgi Mola ve eşinin mekanında Rüya Coriç'le görüntülenmiş, aşk iddiaları da peşinden gelmişti.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz gün Rüya Coriç'le Kuruçeşme'de yakalandığı iddia edilen Halil İbrahim Ceyhan'ın o gece muhabirlere oldukça sert çıkıştığı ortaya çıktı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Şimdilerde Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Tufan karakterine hayat veren, hayatımıza girdiği günden beri de yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çeken Halil İbrahim Ceyhan, geçtiğimiz gün özel hayatıyla gündeme oturdu.
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Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın mekanı Boop Kuruçeşme'de Rüya Coriç ile gecenin geç saatlerine kadar eğlenen ve çıkışında da beraber görüntülenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Boop Kuruçeşme çıkışında görüntülenen İbrahim Halil Ceyhan'ın kameralara yansımayan bir sinir harbi geçirdiği ortaya çıktı.
Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Halil İbrahim Ceyhan, muhabirlerin üstüne yürüyerek "Çektiğiniz görüntüleri sileceksiniz, özel hayatıma müdahale edemezsiniz" diyerek çıkıştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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