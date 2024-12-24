Bir Bu Eksikti: Tarzını Baştan Aşağı Değiştiren Soner Sarıkabadayı'nın Son Hali Bakın Kime Benzetildi!
Bir Bu Eksikti: Tarzını Baştan Aşağı Değiştiren Soner Sarıkabadayı'nın Son Hali Bakın Kime Benzetildi!
Şarkıları haricinde besteciliğiyle de adından bahsettiren Soner Sarıkabadayı birçok hitin ardındaki isimlerden birisi. Şimdilerde ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isim geçtiğimiz günlerde menajerinin düğününde boy gösterdi. Eşiyle birlikte kameralara poz veren Soner Sarıkabadayı'yı görenler şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandı. Şarkıcının ünlü modacıyla benzerliğiyle görenleri şoke etti. Tarzında değişikliğe giden ve bıyık bırakma kararı alan isim birçok kullanıcı tarafından Cemil İpekçi sanıldı.
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Sesi ve şarkıları ile pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Soner Sarıkabadayı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiya güzellik kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında nikah masasına oturan şarkıcı şimdilerde ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Hasan Matias adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesiyle gündeme gelmişti. Kariyeri ve mutlu ailesiyle gündeme yerleşen isim bu sefer imaj değişikiyle konuşuldu!
İkinci bebeğine hamile Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşi Madelein Lopez Camelo ile menajerinin düğününe katılan Sarıkabadayı ilk bakışta ünlü modacıyı anımsattı!
"Kendime göre bıyık kullanmaya karar verdim. Özellikle klipten sonra kararlaştırdım sevenler de var, sevmeyenler de" ifadeleriyle bıyıklı imajı hakkında konuşan isim kısa sürede Cemil İpekçi'ye benzetildi!
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İkiliyi bir de şöyle yan yana bırakalım... Bakalım siz benzetebilecek misiniz?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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