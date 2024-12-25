Asgari Ücrete İsyan Eden Ecem Erkek Bir Kullanıcının Yaptığı "Duyar Kasıyorsun" Yorumuna Fena Patladı!
Asgari Ücrete İsyan Eden Ecem Erkek Bir Kullanıcının Yaptığı "Duyar Kasıyorsun" Yorumuna Fena Patladı!
Beklentilerin altında kalan yeni asgari ücret geçtiğimiz gün açıklandı. Açıklanan tutar sosyal medya gündemine otururken farklı kesimler tepki göstermeye devam ediyor. Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla 'Allah yardımcınız olsun' ifadeleriyle tepki gösterirken Ecem Erkek de yeni ücrete sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Erkek'e bir kullanıcıdan 'duyar kasıyorsun' ithamı gecikmedi. Oyuncu o kullanıcının mesajı karşısında fena patladı!
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Geçtiğimiz akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklanmıştı.
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Birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zamın belli olması gündeme bomba gibi yerleşirken sosyal medyadan yapılan tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Asgari ücrete tepki gösterem isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır dilemişti.
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'la bilinirliğini arttıran oyuncu Ecem Erkek de sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun cidden" notunu düştüğü bir paylaşım yapmıştı.
Ardından bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki alan isim kendisine atılan bir mesajı paylaştı. Bir kullanıcının duyar kastığını söylemesine öfkelenen Erkek, cevabını vermeden edemedi!
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"Sana ne oluyor ki! Gören de asgari ücretle çalışıyor zannedecek. Bırak artık şu duyar kasmayı! Evdeki hayvanları düşün, sokaktaki insanları değil, ödülde söylediğin gibi" ifadeleriyle oyuncuya tepki gösteren kullanıcıya Erkek'in cevabı ağır oldu.
Oyuncu "Zavallıya bakın! Duyar kasmak diyor. Asgari ücretin aldığı halin sadece asgari ücretle geçinen insanların sorunu olduğunu düşünüyor! Kafasız! Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve bu en çok beni ilgilendirir elbette. Sığ ot!" ifadeleriyle fena patladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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