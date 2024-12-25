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Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2024 Senesinde Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyen Ünlü İsimler

Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2024 Senesinde Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyen Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2024 - 09:01

2024 senesi magazin dünyasında hem ayrılıklar hem de barışmalarla dolu bir yıl oldu. Birçok ünlü çift, çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelirken bazıları da ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak, nikah masasına oturdu. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi gözde çiftlerin düğünleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimileri yıllardır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırırken, kimileri de yıldırım nikahı tadında apar topar düğün telaşına girdi. İşte 2024'te evlilik kararı alıp nikah masasına oturan o ünlü isimler...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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