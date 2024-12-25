Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2024 Senesinde Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyen Ünlü İsimler
Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2024 Senesinde Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyen Ünlü İsimler
2024 senesi magazin dünyasında hem ayrılıklar hem de barışmalarla dolu bir yıl oldu. Birçok ünlü çift, çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelirken bazıları da ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak, nikah masasına oturdu. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi gözde çiftlerin düğünleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimileri yıllardır süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırırken, kimileri de yıldırım nikahı tadında apar topar düğün telaşına girdi. İşte 2024'te evlilik kararı alıp nikah masasına oturan o ünlü isimler...
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Merve Dizdar ve Cihan Ayfer
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Reynmen ve Emire Cansu
Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu
Mert Öcal ve Sude Burcu
Aslı Sümen ve Chris Bann
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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı
Sima Tarkan ve Mark Başoğlu
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya
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Meriç Aral ve Serkan Keskin
Beril Pozam ve Ersin Arıcı
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir
Karsu Dönmez ve Mike Schrama
Gamze Özçelik ve Reshad Strik
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Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk
Cansu Demirci ve Filippo
Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu
Yasemin Mori ve Emre Irmak
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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