Adı Sık Sık İcardi ile Birlikte Anılan Simge Sağın'dan Olay Yaratacak İsyan: ''Kısmetimi Kapatıyor''

Son yıllarda müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran Simge Sağın hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla 2024’e damga vurdu. Türk hayranları yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Simge’yi sıkça yakıştırsa da aralarında bir ilişki olmadığı netlik kazandı. Icardi’nin eski aşkı Wanda Nara ile olan olaylı ilişkisi gündemden düşmezken Simge’ye yöneltilen sorular da artmaya devam ediyor. Başarılı sanatçı 2025’te çıkacak yeni albümü kadar bu dedikodularla da konuşuluyor. Simge Icardi hakkında gelen sorulara sonunda esprili bir şekilde yanıt verdi: “Kısmetimi kapatıyor!”

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