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Adı Sık Sık İcardi ile Birlikte Anılan Simge Sağın'dan Olay Yaratacak İsyan: ''Kısmetimi Kapatıyor''

Adı Sık Sık İcardi ile Birlikte Anılan Simge Sağın'dan Olay Yaratacak İsyan: ''Kısmetimi Kapatıyor''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 12:26

Son yıllarda müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran Simge Sağın hem sahne performansları hem de hit şarkılarıyla 2024’e damga vurdu. Türk hayranları yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Simge’yi sıkça yakıştırsa da aralarında bir ilişki olmadığı netlik kazandı. Icardi’nin eski aşkı Wanda Nara ile olan olaylı ilişkisi gündemden düşmezken Simge’ye yöneltilen sorular da artmaya devam ediyor. Başarılı sanatçı 2025’te çıkacak yeni albümü kadar bu dedikodularla da konuşuluyor. Simge Icardi hakkında gelen sorulara sonunda esprili bir şekilde yanıt verdi: “Kısmetimi kapatıyor!”

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2024’ün en başarılı isimlerinden biri olan Simge Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

2024’ün en başarılı isimlerinden biri olan Simge Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

Ancak bu yıl başarısı kadar sık sık adı Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile anılan ünlü sanatçı bu söylentilere açıklık getirdi.

Ancak bu yıl başarısı kadar sık sık adı Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile anılan ünlü sanatçı bu söylentilere açıklık getirdi.

Simge “Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” dedi.

Simge “Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Gerçekten olan şeylere inanamıyorum” dedi.

Şarkılarının Icardi’nin başarısıyla gündem olduğunu ve buna teşekkür ettiğini belirten Simge bu durumun özel hayatını nasıl etkilediğini de dile getirdi. “Ne benim hayatımda o var, ne onun hayatında ben varım.

Şarkılarının Icardi’nin başarısıyla gündem olduğunu ve buna teşekkür ettiğini belirten Simge bu durumun özel hayatını nasıl etkilediğini de dile getirdi. “Ne benim hayatımda o var, ne onun hayatında ben varım.

Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor. Ben evde oturuyorum” diyerek dedikodulara esprili bir şekilde noktayı koydu.

Ama şimdi gerçekten Icardi benim kısmetimi kapatıyor. Ben evde oturuyorum” diyerek dedikodulara esprili bir şekilde noktayı koydu.
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Simge özel hayatıyla ilgili soruların ardından kariyerine odaklandığını belirterek hayranlarını heyecanlandıracak haberler verdi.

Simge özel hayatıyla ilgili soruların ardından kariyerine odaklandığını belirterek hayranlarını heyecanlandıracak haberler verdi.

“Çok acayip bir albüm hazırlıyoruz” diyen sanatçı 2025’te çıkacak yeni albümüyle müzik piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

“Çok acayip bir albüm hazırlıyoruz” diyen sanatçı 2025’te çıkacak yeni albümüyle müzik piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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BurakCan GÜL

alacaksan al yeter diyor heralde .

Osman Elmallı

😜😋😉😊😎😍🙂🤤😀😂😃🤣😁😛😝🤪😄😅😆

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