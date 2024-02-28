Koşar Adım Uzaklaştı: Enis Arıkan "Ezgi Mola ile Küs müsünüz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı
Koşar Adım Uzaklaştı: Enis Arıkan "Ezgi Mola ile Küs müsünüz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı
Dostluklarıyla tüm magazin camiasını kıskandıran Ezgi Mola ve Enis Arıkan ikilisi hem beraber eğleniyor, hem de dostluklarına şahitlik edenleri eğlendiriyordu! Ancak birkaç ay önce aralarından su sızmayan ikilinin küstükleri iddia edilmiş ve küsme sebebi ise 'Birileri ayıp etmiş...' dedirtmişti. Enis Arıkan ilk kez küslük sorularını yanıtladı, sonra da koşar adımlarla uzaklaştı!
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Tüm magazin camiasının dostluklarını kıskandığına yemin edebileceğimiz ama kanıtlayamayacağımız ikilisini hepimiz tanıyoruz.
Ne zaman bir araya gelseler ortalığı bayram yerine döndüren Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzun yıllardır çok yakın arkadaşlar.
Öyle bir arkadaşlık düşünün ki, Ezgi Mola zamanında evleneceği kişiye 'Enis Arıkan şartı' koşmuştu!
Sık sık beraber paylaşım yapan Mola ve Arıkan'ı neredeyse birbirinden hiç ayrı görmüyorduk.
Hatta ikilinin yan yana her paylaşımını sitcom dizisi gibi izliyor, keyifleniyorduk. 😂
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Ancak geçtiğimiz ay ikili hakkında küslük haberleri çıkmış ve ne birbirlerinin doğum gününde ne de çiçeği burnunda anne Ezgi Mola'nın yanında Enis Arıkan'ı görememiştik.
Paylaşımları bıçak gibi kesilen ikilinin küstüğü iddia edilmiş, küsme sebebi olarak ileri sürülen neden ise 'Yok artık!' dedirtmişti.
İddialar havada uçuşurken hala beraber görüntülenmeyen ve paylaşım yapmayan ikili arasından konuya dair konuşan ilk isim Enis Arıkan oldu.
Muhabir Online tarafından paylaşılan röportajda Arıkan önce son zamanlarda estetik yaptıran ünlüler hakkında konuştu...
Başta uzun uzun yanıt verirken 'Ezgi Mola ile küs haberleri var' sorusunu duyunca 'Yok hayatım, küslük yok' dese de bu soru üzerine koşar adım uzaklaşması kafaları karıştırdı.
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