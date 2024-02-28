Koşar Adım Uzaklaştı: Enis Arıkan "Ezgi Mola ile Küs müsünüz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Dostluklarıyla tüm magazin camiasını kıskandıran Ezgi Mola ve Enis Arıkan ikilisi hem beraber eğleniyor, hem de dostluklarına şahitlik edenleri eğlendiriyordu! Ancak birkaç ay önce aralarından su sızmayan ikilinin küstükleri iddia edilmiş ve küsme sebebi ise 'Birileri ayıp etmiş...' dedirtmişti. Enis Arıkan ilk kez küslük sorularını yanıtladı, sonra da koşar adımlarla uzaklaştı!