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Koşar Adım Uzaklaştı: Enis Arıkan "Ezgi Mola ile Küs müsünüz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Koşar Adım Uzaklaştı: Enis Arıkan "Ezgi Mola ile Küs müsünüz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Kafaları Karıştırdı

Ezgi Mola
Effy
Effy - Onedio Editörü
28.02.2024 - 18:50

Dostluklarıyla tüm magazin camiasını kıskandıran Ezgi Mola ve Enis Arıkan ikilisi hem beraber eğleniyor, hem de dostluklarına şahitlik edenleri eğlendiriyordu! Ancak birkaç ay önce aralarından su sızmayan ikilinin küstükleri iddia edilmiş ve küsme sebebi ise 'Birileri ayıp etmiş...' dedirtmişti. Enis Arıkan ilk kez küslük sorularını yanıtladı, sonra da koşar adımlarla uzaklaştı!

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Tüm magazin camiasının dostluklarını kıskandığına yemin edebileceğimiz ama kanıtlayamayacağımız ikilisini hepimiz tanıyoruz.

Tüm magazin camiasının dostluklarını kıskandığına yemin edebileceğimiz ama kanıtlayamayacağımız ikilisini hepimiz tanıyoruz.

Ne zaman bir araya gelseler ortalığı bayram yerine döndüren Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzun yıllardır çok yakın arkadaşlar.

Ne zaman bir araya gelseler ortalığı bayram yerine döndüren Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzun yıllardır çok yakın arkadaşlar.

Öyle bir arkadaşlık düşünün ki, Ezgi Mola zamanında evleneceği kişiye 'Enis Arıkan şartı' koşmuştu!

Öyle bir arkadaşlık düşünün ki, Ezgi Mola zamanında evleneceği kişiye 'Enis Arıkan şartı' koşmuştu!

Büyük konuşmayayım diyeceğim ama büyük konuşuyorum. Gidip de manyak birini seçecek değilim. Birinin Enis'i sevmemesi için büyük problemli olması lazım. Öyle birini seçeceğimi sanmıyorum.

Sık sık beraber paylaşım yapan Mola ve Arıkan'ı neredeyse birbirinden hiç ayrı görmüyorduk.

Sık sık beraber paylaşım yapan Mola ve Arıkan'ı neredeyse birbirinden hiç ayrı görmüyorduk.

Hatta ikilinin yan yana her paylaşımını sitcom dizisi gibi izliyor, keyifleniyorduk. 😂

Hatta ikilinin yan yana her paylaşımını sitcom dizisi gibi izliyor, keyifleniyorduk. 😂
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Ancak geçtiğimiz ay ikili hakkında küslük haberleri çıkmış ve ne birbirlerinin doğum gününde ne de çiçeği burnunda anne Ezgi Mola'nın yanında Enis Arıkan'ı görememiştik.

Ancak geçtiğimiz ay ikili hakkında küslük haberleri çıkmış ve ne birbirlerinin doğum gününde ne de çiçeği burnunda anne Ezgi Mola'nın yanında Enis Arıkan'ı görememiştik.

Paylaşımları bıçak gibi kesilen ikilinin küstüğü iddia edilmiş, küsme sebebi olarak ileri sürülen neden ise 'Yok artık!' dedirtmişti.

Paylaşımları bıçak gibi kesilen ikilinin küstüğü iddia edilmiş, küsme sebebi olarak ileri sürülen neden ise 'Yok artık!' dedirtmişti.
onedio.com

Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın Miami'deki doğumuna söz verdiği halde gitmediği, ayrıca Türkiye'ye döndüklerinde de yine Arıkan'ın Mola'nın yanına hemen gitmediği için ikilinin küstüğü öne sürülmüştü.

İddialar havada uçuşurken hala beraber görüntülenmeyen ve paylaşım yapmayan ikili arasından konuya dair konuşan ilk isim Enis Arıkan oldu.

İddialar havada uçuşurken hala beraber görüntülenmeyen ve paylaşım yapmayan ikili arasından konuya dair konuşan ilk isim Enis Arıkan oldu.

Muhabir Online tarafından paylaşılan röportajda Arıkan önce son zamanlarda estetik yaptıran ünlüler hakkında konuştu...

Başta uzun uzun yanıt verirken 'Ezgi Mola ile küs haberleri var' sorusunu duyunca 'Yok hayatım, küslük yok' dese de bu soru üzerine koşar adım uzaklaşması kafaları karıştırdı.

Başta uzun uzun yanıt verirken 'Ezgi Mola ile küs haberleri var' sorusunu duyunca 'Yok hayatım, küslük yok' dese de bu soru üzerine koşar adım uzaklaşması kafaları karıştırdı.

Umarız Enis Arıkan'ın dediği gibidir... Sizin düşünceleriniz neler?

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