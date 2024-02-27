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Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in Son Pozu Başka Bir Evrende, En Güzel Halleriyle Hayaller Kurdurdu

Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'in Son Pozu Başka Bir Evrende, En Güzel Halleriyle Hayaller Kurdurdu

Beren saat Aşk-ı Memnu Hazal Kaya
Effy
Effy - Onedio Editörü
27.02.2024 - 17:38

Ziyagil üçlüsü, Behlül'süz alternatif bir dünyada yeniden karşımıza çıktı! Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'den gelen son poz Aşk-ı Memnu fanlarını ayağa kaldırdı. 👇

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Türk televizyon tarihinin efsanelerinden Aşk-ı Memnu dizisi değil 10 yıl, 100 yıl geçse dahi unutulmayacak türden bir yapımdı.

Türk televizyon tarihinin efsanelerinden Aşk-ı Memnu dizisi değil 10 yıl, 100 yıl geçse dahi unutulmayacak türden bir yapımdı.

Sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da nokta atışı olan diziyi her gün yeni baştan izliyoruz: Malumunuz 'Bihter' oyuncuları beklentiyi karşılayamamıştı.

Sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da nokta atışı olan diziyi her gün yeni baştan izliyoruz: Malumunuz 'Bihter' oyuncuları beklentiyi karşılayamamıştı.

Bir etkinlikte tekrardan bir araya gelen Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem anılarımızı canlandırdı!

Bir etkinlikte tekrardan bir araya gelen Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem anılarımızı canlandırdı!

Sevilen oyunculardan gelen samimi poz hem sevenlerini mutlu etti hem de 'Behlül'süz hayatlarına devam etmişler' yorumları geldi.

Sevilen oyunculardan gelen samimi poz hem sevenlerini mutlu etti hem de 'Behlül'süz hayatlarına devam etmişler' yorumları geldi.

1. Özlem dolu yorumlar gecikmedi. 👇

1. Özlem dolu yorumlar gecikmedi. 👇
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6. Gerçek hayranlar inceyi yakaladı!

6. Gerçek hayranlar inceyi yakaladı!
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7. Araştırılmalı!

7. Araştırılmalı!
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