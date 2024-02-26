Ödül Gecesine Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Kombini Damgasını Vurdu
Ödül Gecesine Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Kombini Damgasını Vurdu
İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek layık görüldü. Ancak Civelek başarısından ziyade daha çok kombiniyle konuşuldu!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimiz onu her şeyden önce Adını Feriha Koydum dizisinin hayvan hakları aktivisti Lara olarak hatırlıyoruz!
Şimdilerde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Feyza Civelek her bölüm izleyiciye ya sinir krizi geçirtiyor ya da kahkaha krizine sokuyor.
Rolünün hakkını veren genç oyuncu, geçtiğimiz akşam İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Ancak Feyza Civelek geceye başarısından ziyade kombiniyle damgasını vurdu!
Civelek'in payetli kombini yorumsuz kalmadı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nilay rolünün dışında görünce tanımak da zor oldu tabii...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Feyza Civelek'in kombinini nasıl buldunuz? Yorum sizde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın