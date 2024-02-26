Ödül Gecesine Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Kombini Damgasını Vurdu

İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek layık görüldü. Ancak Civelek başarısından ziyade daha çok kombiniyle konuşuldu!

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