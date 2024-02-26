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Ödül Gecesine Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Kombini Damgasını Vurdu

Ödül Gecesine Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Kombini Damgasını Vurdu

Effy
Effy - Onedio Editörü
27.02.2024 - 00:19

İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülüne Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek layık görüldü. Ancak Civelek başarısından ziyade daha çok kombiniyle konuşuldu!

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Hepimiz onu her şeyden önce Adını Feriha Koydum dizisinin hayvan hakları aktivisti Lara olarak hatırlıyoruz!

Hepimiz onu her şeyden önce Adını Feriha Koydum dizisinin hayvan hakları aktivisti Lara olarak hatırlıyoruz!

Şimdilerde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Feyza Civelek her bölüm izleyiciye ya sinir krizi geçirtiyor ya da kahkaha krizine sokuyor.

Şimdilerde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Feyza Civelek her bölüm izleyiciye ya sinir krizi geçirtiyor ya da kahkaha krizine sokuyor.

Rolünün hakkını veren genç oyuncu, geçtiğimiz akşam İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Rolünün hakkını veren genç oyuncu, geçtiğimiz akşam İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Ancak Feyza Civelek geceye başarısından ziyade kombiniyle damgasını vurdu!

Ancak Feyza Civelek geceye başarısından ziyade kombiniyle damgasını vurdu!

Civelek'in payetli kombini yorumsuz kalmadı. 👇

Civelek'in payetli kombini yorumsuz kalmadı. 👇
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Nilay rolünün dışında görünce tanımak da zor oldu tabii...

Nilay rolünün dışında görünce tanımak da zor oldu tabii...
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Siz Feyza Civelek'in kombinini nasıl buldunuz? Yorum sizde 👇

Siz Feyza Civelek'in kombinini nasıl buldunuz? Yorum sizde 👇
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