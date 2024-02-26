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Ünlü Fenomen PuCCa Rehabilitasyona Girmeden Önce Sarhoşken Aldıklarını Takipçileriyle Paylaştı

Ünlü Fenomen PuCCa Rehabilitasyona Girmeden Önce Sarhoşken Aldıklarını Takipçileriyle Paylaştı

Effy
Effy - Onedio Editörü
26.02.2024 - 19:20

Geçtiğimiz son aylarda üst üste gelen problemlerle uğraşan ünlü yazar ve fenomen PuCCa, en son rehabilitasyona yatacağını duyurmuştu. Ünlü fenomen rehabilitasyona yatmadan önce yaptığı son alışveriş linklemesisini yaptı; sarhoşken aldıklarını paylaştı. 👇

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Ünlü fenomen ve yazar Selen Pınar Işık, nam-ı diğer PuCCa'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi için bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncüsü de diyebiliriz.

Ünlü fenomen ve yazar Selen Pınar Işık, nam-ı diğer PuCCa'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi için bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncüsü de diyebiliriz.

Son zamanlarda maalesef başı tatsız olaylardan kurtulmayan PuCCa, birbirinden farklı meseleler ile magazinin gündemine geldi.

Son zamanlarda maalesef başı tatsız olaylardan kurtulmayan PuCCa, birbirinden farklı meseleler ile magazinin gündemine geldi.

Önce geçtiğimiz Aralık ayında boşandığı eşinin ve çocuğunun babası Osman Karagöz'ün cezaevine girdiğini söyleyerek isyan etmişti.

Önce geçtiğimiz Aralık ayında boşandığı eşinin ve çocuğunun babası Osman Karagöz'ün cezaevine girdiğini söyleyerek isyan etmişti.

Karagöz, 

Napıyorsunuz ya? Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim.

açıklamasıyla hapiste olduğunu duyurmuştu.

Bu habere PuCCa'dan "Ne saçma şeyin içindeyiz" isyanı gelmişti:

Geçtiğimiz günlerde de PuCCa'nın ev sahibinin açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü: PuCCa'nın 16 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu belirten ev sahibinin isyanını, PuCCa'nın eski ev sahibi Tuğba Ünsal'ın serzenişi takip etti.

Geçtiğimiz günlerde de PuCCa'nın ev sahibinin açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü: PuCCa'nın 16 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu belirten ev sahibinin isyanını, PuCCa'nın eski ev sahibi Tuğba Ünsal'ın serzenişi takip etti.

Detaylar:

Üs tüste gelen her şeyin üzerine PuCCa açıklama yapsa da takipçilerine yeterli gelmemiş, tüm bunlara dayanamayan fenomen isim rehabilitasyona yatacağını açıkladı.

Üs tüste gelen her şeyin üzerine PuCCa açıklama yapsa da takipçilerine yeterli gelmemiş, tüm bunlara dayanamayan fenomen isim rehabilitasyona yatacağını açıkladı.

Detaylar:

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Rehabilitasyona yatmadan önce son bir alışverişinin link paylaşımını yapan PuCCa'nın açıklaması dikkat çekti.

Rehabilitasyona yatmadan önce son bir alışverişinin link paylaşımını yapan PuCCa'nın açıklaması dikkat çekti.

Rehabilitasyon açıklamasının ardından "Sarhoşken aldıklarım" linkiyle +18 görselini paylaşan PuCCa sevenlerini endişelendirmedi değil...

Rehabilitasyon açıklamasının ardından "Sarhoşken aldıklarım" linkiyle +18 görselini paylaşan PuCCa sevenlerini endişelendirmedi değil...

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