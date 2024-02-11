Kirayı Ödemediği İçin Ev Sahibiyle Papaz Olan PuCCa Zamanında Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'a da Aynı Şeyi Yaşatmış!

'Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş. Sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır. Sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum. Sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim.'