Kirayı Ödemediği İçin Ev Sahibiyle Papaz Olan PuCCa Zamanında Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'a da Aynı Şeyi Yaşatmış!
Kirayı Ödemediği İçin Ev Sahibiyle Papaz Olan PuCCa Zamanında Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'a da Aynı Şeyi Yaşatmış!
Geçtiğimiz günlerde kirasını ödemediği iddialarıyla ev sahibi tarafından sosyal medyada yerin dibine sokulan fenomen ve yazar PuCCa, gündemden düşmüyor. Ev sahibinden sonra kendisi açıklama yapan ve 'Zor günler geçirdik' diyen PuCCa'ya bir darbe de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. PuCCa'nın eski kiracısı olduğunu söyleyen Ünsal, 'Evimi mahvetti' dedi.
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Büyük bir çoğumuzun PuCCa adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık, yıllardır bir şekilde hayatımızda olan isimlerden biri.
Kendisini bir dönem oyuncu Serhat Osman Karagöz'le yaşadığı evlilik süreci ile gündemde görmüştük. Evlilikleri kısa sürse de dostlukları ve mizahları baki kalmıştı.
Tabii bu sırada 2017 yılında kucaklarına aldıkları oğlu Batı ile ilgilenmeye ve bir araya gelmeye devam ediyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıl başlarına korkunç bir olay gelmişti.
Biliyorsunuz Pucca'nın başı davalardan kurtulmuyor yıllardır. Kendisini daha önce ağlayarak "hapis cezası aldığımı öğrendim" isyanıyla da görmüştük.
Son olarak da Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen @jaleTuncerr isimli kullanıcı sosyal medya üzerinden isyan etmiş ve 16 aydır kirasını alamadığını anlatmıştı.
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Ardından Pucca, Instagram'da yayın kanalı üzerinden açıklama yazısı yayınlamış ve "Yaklaşık 1.5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz." demiş ve dava sürecinde olduklarını paylaşmıştı.
Oğlu Batı'nın psikolojisini daha fazla etkilememek adına bu tarz süreçlere dahil olmayacağını ve röportaj taleplerini kabul etmeyeceğini dile getiren Pucca, mahkeme sonuçlanana kadar sessiz kalacağını ifade etmişti.
Bunun üstüne bir de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan Pucca hakkında bir açıklama geldi! Yıllar önce kendi kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini söyleyen Tuba Ünsal "Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum." dedi.
Pucca'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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