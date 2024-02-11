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Kirayı Ödemediği İçin Ev Sahibiyle Papaz Olan PuCCa Zamanında Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'a da Aynı Şeyi Yaşatmış!

Kirayı Ödemediği İçin Ev Sahibiyle Papaz Olan PuCCa Zamanında Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal'a da Aynı Şeyi Yaşatmış!

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 23:56

Geçtiğimiz günlerde kirasını ödemediği iddialarıyla ev sahibi tarafından sosyal medyada yerin dibine sokulan fenomen ve yazar PuCCa, gündemden düşmüyor. Ev sahibinden sonra kendisi açıklama yapan ve 'Zor günler geçirdik' diyen PuCCa'ya bir darbe de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. PuCCa'nın eski kiracısı olduğunu söyleyen Ünsal, 'Evimi mahvetti' dedi.

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Büyük bir çoğumuzun PuCCa adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık, yıllardır bir şekilde hayatımızda olan isimlerden biri.

Büyük bir çoğumuzun PuCCa adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık, yıllardır bir şekilde hayatımızda olan isimlerden biri.

Blog yazılarıyla başladığı ve ilişkilere dair anlattığı hikayeleriyle o dönem büyük bir kitleyi peşinden sürükleyen Pucca, ardından bu yazıları kitaplara döktü. Tüm genç kızların hevesle okuduğu kitaplardan sonra ise sosyal medyanın tanındık yüzleri arasındaki yerini aldı. Hatta ilk kitabı 'Hadi İnşallah' ismiyle sinemaya uyarlandı bildiğiniz gibi.

Kendisini bir dönem oyuncu Serhat Osman Karagöz'le yaşadığı evlilik süreci ile gündemde görmüştük. Evlilikleri kısa sürse de dostlukları ve mizahları baki kalmıştı.

Kendisini bir dönem oyuncu Serhat Osman Karagöz'le yaşadığı evlilik süreci ile gündemde görmüştük. Evlilikleri kısa sürse de dostlukları ve mizahları baki kalmıştı.

2015 yılında evlenen çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı hatırlarsanız. Yıllarca okuduğumuz o başarısız aşk hikayelerinden sonra mutlu evliliği hepimizi etkilemişti yalan yok. Fakat boşanmayı da bir o kadar mutlu gerçekleştirdi bu çift.

Tabii bu sırada 2017 yılında kucaklarına aldıkları oğlu Batı ile ilgilenmeye ve bir araya gelmeye devam ediyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıl başlarına korkunç bir olay gelmişti.

Tabii bu sırada 2017 yılında kucaklarına aldıkları oğlu Batı ile ilgilenmeye ve bir araya gelmeye devam ediyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıl başlarına korkunç bir olay gelmişti.

PuCCA'nın 6 yaşındaki oğlu Batı üçüncü kattan düşmüştü. Geçirdiği büyük ve ağır ameliyatların ardından, tedavi sürecini de tamamlamış ve sağlığına geri kavuşmuştu. Şimdilerde gayet sağlıklı ve bıcır bıcır bir delikanlı kendisi.

Biliyorsunuz Pucca'nın başı davalardan kurtulmuyor yıllardır. Kendisini daha önce ağlayarak "hapis cezası aldığımı öğrendim" isyanıyla da görmüştük.

Biliyorsunuz Pucca'nın başı davalardan kurtulmuyor yıllardır. Kendisini daha önce ağlayarak "hapis cezası aldığımı öğrendim" isyanıyla da görmüştük.

Tabii bu ne ilk ne de sondu. Erkeklere hakaret ettiği gerekçesinden tutun da, oğlu için yazdıklarının yanlış anlaşılıp evinin polisler tarafından aranmasına pek çok olay yaşamıştı kendisi.

Son olarak da Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen @jaleTuncerr isimli kullanıcı sosyal medya üzerinden isyan etmiş ve 16 aydır kirasını alamadığını anlatmıştı.

Son olarak da Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen @jaleTuncerr isimli kullanıcı sosyal medya üzerinden isyan etmiş ve 16 aydır kirasını alamadığını anlatmıştı.
twitter.com

'İyilikten maraz doğdu. İki  buçuk yıldır kiracımız olan @PuCCaa ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası.'

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Ardından Pucca, Instagram'da yayın kanalı üzerinden açıklama yazısı yayınlamış ve "Yaklaşık 1.5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz." demiş ve dava sürecinde olduklarını paylaşmıştı.

Ardından Pucca, Instagram'da yayın kanalı üzerinden açıklama yazısı yayınlamış ve "Yaklaşık 1.5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz." demiş ve dava sürecinde olduklarını paylaşmıştı.

'Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi.'

'Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor.'

Oğlu Batı'nın psikolojisini daha fazla etkilememek adına bu tarz süreçlere dahil olmayacağını ve röportaj taleplerini kabul etmeyeceğini dile getiren Pucca, mahkeme sonuçlanana kadar sessiz kalacağını ifade etmişti.

Oğlu Batı'nın psikolojisini daha fazla etkilememek adına bu tarz süreçlere dahil olmayacağını ve röportaj taleplerini kabul etmeyeceğini dile getiren Pucca, mahkeme sonuçlanana kadar sessiz kalacağını ifade etmişti.

İddialara 'evet' ya da 'hayır' gibi bir cevap vermese de yasal süreçten bahsetmişti.

Bunun üstüne bir de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan Pucca hakkında bir açıklama geldi! Yıllar önce kendi kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini söyleyen Tuba Ünsal "Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum." dedi.

Bunun üstüne bir de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan Pucca hakkında bir açıklama geldi! Yıllar önce kendi kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini söyleyen Tuba Ünsal "Yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum." dedi.

'Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş. Sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır. Sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum. Sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim.'

Pucca'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Pucca'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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