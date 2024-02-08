Kirayı Ödemiyor Diyen Ev Sahibine Pucca'dan Yanıt: "Ekonomik Zorlukların Arkasına Sığınmak İstemiyorum Ama..."
Kirayı Ödemiyor Diyen Ev Sahibine Pucca'dan Yanıt: "Ekonomik Zorlukların Arkasına Sığınmak İstemiyorum Ama..."
'Pucca' Pınar Işık, son yılların en popüler isimlerinden biri. Başı davalarla belada olan Pucca, bu kez de ev sahibinin iddialarıyla gündeme geldi. 16 aydır kira ödemediğini iddia eden ev sahibine Pucca'dan yanıt gecikmedi.
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Pucca olarak bilinen Selen Pınar Işık, son yılların en popüler isimlerinden biri. Yazarlığı ve sosyal medya fenomenliği ile tanınan Pucca sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Tabir-i caizse olaylı bir hayatın içinde olan Pucca, sık sık başına açılan işleri anlatarak herkesi şaşırtıyor.
Önce boşanma süreci, sonra erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası, oğlu Batı'nın geçirdiği kaza, eski eşinin cezaevi süreci derken dertleri derya olmuş Pucca'ya bir darbe de ev sahibinden geldi.
Pucca'nın ev sahibinin yaklaşık 16 aydır kira ödemediği iddiası da gündeme gelme sebebi oldu.
İddialarla ilgili sessizliğini bozan Pucca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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"Herkes gibi ben de geçinmekte zorluk çekiyorum" diyen Pucca, sürecin mahkemeye taşındığını ve o sonuçlanana kadar sessizliğini koruyacağını belirtti.
Zor bir süreçten geçtiğini belirten Pucca, söz konusu iddialarla ilgili net bir şey söylemese de yine dava sürecinde olduğunu belirtmiş oldu.
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