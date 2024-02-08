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Kerimcan Durmaz Angara Bebesi Oldu! 8 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerimcan Durmaz Angara Bebesi Oldu! 8 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.02.2024 - 17:54

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Melike Şahin, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi ve kendinden geçerek 'Deli Kan' söyleyen minik hayranıyla tanıştı.

2. Kerimcan Durmaz, Angara bebesi oldu.

3. Emir Can İğrek, biricik kankisi Sıla Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

3. Emir Can İğrek, biricik kankisi Sıla Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

4. Özge Özpirinçci:

4. Özge Özpirinçci:

5. Pelin Akil:

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6. İrem Derici:

7. Mert Yazıcıoğlu sakatlandığını paylaştı.

7. Mert Yazıcıoğlu sakatlandığını paylaştı.

8. Pınar Deniz'den ayna pozu geldi.

8. Pınar Deniz'den ayna pozu geldi.

9. Demet Özdemir'in yaza özlemi depreşti.

9. Demet Özdemir'in yaza özlemi depreşti.

10. Metin Akdülger:

10. Metin Akdülger:

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