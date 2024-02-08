Kerimcan Durmaz Angara Bebesi Oldu! 8 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerimcan Durmaz Angara Bebesi Oldu! 8 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Melike Şahin, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi ve kendinden geçerek 'Deli Kan' söyleyen minik hayranıyla tanıştı.
2. Kerimcan Durmaz, Angara bebesi oldu.
3. Emir Can İğrek, biricik kankisi Sıla Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
4. Özge Özpirinçci:
5. Pelin Akil:
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6. İrem Derici:
7. Mert Yazıcıoğlu sakatlandığını paylaştı.
8. Pınar Deniz'den ayna pozu geldi.
9. Demet Özdemir'in yaza özlemi depreşti.
10. Metin Akdülger:
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