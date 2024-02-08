8 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde Talk Show Perileri adlı programı için bir yorum paylaşan Berfu Yenenler, kendisini sevmeyen ama programını seven bir izleyiciye profilinde yer vermişti. O kişi, Berfu Yenenler'in kendisini engellediğini açıkladı.
2. Hepimizin "Kobra Murat" adıyla tanıdığı şarkıcı Murat Divandiler bugün katıldığı Aramızda Kalmasın programında MASAK tarafından arandığını ilk kez açıkladı. "Elim ayağım titredi" diyen Kobra Murat mal varlığına el konulacağını sandığını söyledi.
3. Günümüzün bilinen ve sevilen şarkıcılarından Drake geçtiğimiz günlerde yanlışlıka paylaştığı iddia edilen bir videoyla interneti resmen yıktı geçti. İfşası gittikçe yayılan ve videoyu görmeyenin kalmadığı noktada da oluşan goygoya tepkisiz kalmak imkansız bir hal aldı.
4. Britney Spears geçtiğimiz gün görmeye alışık olduğumuz gibi şok edici yeni bir haberi takipçileriyle paylaştı. Justin Timberlake, Kevin Federline derken bu sefer de Ben Affleck bir anda kendini gündemde buldu.
5. Depremin birinci yılında memleketi Hatay'ı ziyaret eden Karsu, haberini verdiği müzik okulunun açılışını düzenledi.
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6. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti geçtiğimiz gün yine birlikte yaptıkları tatille gündemimize gelmişti. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken romantik çiftin şimdiye kadar ne kadar gezdiği ortaya çıktı.
7. Hamdi Alkan 2022 yılında tek celsede boşandığı eski eşi Selen Görgüzel'le ilişkisi ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
8. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın adını sıkça duymaya devam ediyoruz. Kendisi bir şey yapmasa da ona yakın isimler arasında yaşananlar Dilan Polat ismini gündeme taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün "Dilan'la barış mısınız?" sorularına yanıt veren fenomenlerden Nez Demir ve Banu Parlak birbirine fena girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu olay kısa sürede alevlendi!
9. İnsanlara kombinlerinin fiyatlarını soran Burak Çelebi, son videosunda Sefo olarak bilinen rapçi Seyfullah Sağır'a kombin fiyatını sordu.
10. Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. En son tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli sağlık durumuyla ilgili Hürriyet'e konuştu.
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11. Game of Thrones dizisinin efsane oyuncularından biri olan ve Arya Stark karakteriyle hayatımıza giren Maisie Williams, yeni dizisinin galasında giydiği kıyafetle ilgi çekti.
12. En çok bilinen pop yıldızı isimlerinden biri olan Beyonce, diğer şarkıcılar gibi kendi markasını çıkarma furyasına katıldı. Şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla saç bakım markası çıkaracağını duyurdu.
13. Kubilay Aka'yla uzun yıllardır devam eden birlikteliğini ihanet sebebiyle bitiren Miray Daner'in Hilal Altınbilek'le yan yana gelmesi "medeniyette son seviye!" dedirtti.
14. Survivor All Star'da yaşanan dozu büyük tartışma sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra ilk kez bu denli büyük bir sinir harbi yaşadığını görenler hayret etti. Aynı zamanda mizahlarına da alet ettiler tabii. Herkesin dilinde gezen sinir anına bir yorum da İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tan geldi.
15. ünlü oyuncu Melisa Döngel'in yepyeni bir aşkın kollarına düştüğü iddia edildi! Üstelik geçtiğimiz günlerde başka bir oyuncuyla adı anılan Galatasaray'ın yıldızıyla. Bakalım kimmiş bu gizemli isim?
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16. Mehmet Ali Erbil'in, kendisinden 40 yaş daha genç olan nişanlısı Gülseren Ceylan ile olan ilişkisi epey konuşulmuştu. İddialara göre, Ceylan'ın Erbil'den ayrılmasının sebebi, Erbil'in ona bir ev satın almayı reddetmesiydi. Biz ev, araba konuşurken Erbil'e sevgilisinden eşya olmayacak bir 'hediye' geldi.
17. Geçtiğimiz yıllarda Kalp Atışı dizisindeki Oğuz rolüyle herkesin yakından takip etmeye başladığı Ali Burak Ceylan, depremzede bir vatandaşın ailesine yardım ettiği haberiyle gündemde yerini almıştı. 6 Şubat'ta yaşadıklarını anlatan Muhammed Irmak, bu sürecin bir PR çalışması olduğunu söyleyenlere öfkelenerek dava açacağını açıkladı.
18. Geçtiğimiz günlerde "Bi' Başka" adlı YouTube kanalının konuğu olan Fulya Zenginer, moderatörün sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Zenginer, "Asla çalışmam dediğim biri var. Erkek olmasına rağmen, benim kirpiklerimi kıskanıp rimel sürüyordu" dedi.
19. Ünlü influencer Rachel Araz, Instagram'dan paylaştığı videoda göbeğini disko topuna çevirdi. Araz paylaşımına "Sonra özleyeceksiniz beni bakın…" diye yazdı.
20. Bir zamanlar can ciğer olan Demi Lovato ve Taylor Swift ikilisinin dostluğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Son zamanlarda Selena Gomez ile Taylor Swift'i yan yana sık sık görsek de Demi Lovato bu manzarada alışık olmadığımız bir isim. Fakat kendisi Swift'in başarısını destekleyecek bir harekette bulundu.
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21. Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi şoke edecek iddialarda bulundu.
22. Geçtiğimiz gün, sevilen bilimkurgu serisinin kitabından uyarlanan "Dune" filminin devamı olan "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki"nin galası Meksika'da gerçekleştirildi. Filmin yıldızlardan oluşan kadrosunun etkinlikte sergilediği görünümler dikkat çekti.
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