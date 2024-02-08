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İnsanlara Kombinlerinin Fiyatlarını Soran Fenomen, Aynı Soruyu Rapçi Sefo'ya Sordu: 'Ayakkabım Biraz Pahalı'

İnsanlara Kombinlerinin Fiyatlarını Soran Fenomen, Aynı Soruyu Rapçi Sefo'ya Sordu: 'Ayakkabım Biraz Pahalı'

fenomen
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:48

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İnsanlara kombinlerinin fiyatlarını soran Burak Çelebi, son videosunda Sefo olarak bilinen rapçi Seyfullah Sağır'a kombin fiyatını sordu.

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'Bilmem mi?' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ve daha birçok başarılı şarkıya imza atan ve şarkılarıyla yetmezmiş gibi bir de karakteri ile insanların gönlünde taht kuran Sefo'nun kombin fiyatlarına ise inanamayacaksınız.

'Bilmem mi?' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ve daha birçok başarılı şarkıya imza atan ve şarkılarıyla yetmezmiş gibi bir de karakteri ile insanların gönlünde taht kuran Sefo'nun kombin fiyatlarına ise inanamayacaksınız.

Üzerindeki eşyaların fiyatlarını tek tek açıklayan Sefo, ayakkabısının ise biraz pahalı olduğunu açıkladı.

Üzerindeki eşyaların fiyatlarını tek tek açıklayan Sefo, ayakkabısının ise biraz pahalı olduğunu açıkladı.

İşte o video: 👇

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