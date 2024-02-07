Kubilay Aka'yla Ayrılma Sebebiydi: Hilal Altınbilek'le Yan Yana Gelen Miray Daner'in Medeniliği Dillere Düştü!

Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da hareketli olan Miray Daner, şimdiye dek birçok ünlü isimle anıldı. Genelde uzun aşklar yaşayan Miray Daner, Oğulcan Engin'le ayrılığının ardından Caner Çerioğlu'yla yeni bir aşka yelken açmıştı.