Kubilay Aka'yla Ayrılma Sebebiydi: Hilal Altınbilek'le Yan Yana Gelen Miray Daner'in Medeniliği Dillere Düştü!
Kubilay Aka'yla Ayrılma Sebebiydi: Hilal Altınbilek'le Yan Yana Gelen Miray Daner'in Medeniliği Dillere Düştü!
Kubilay Aka'yla uzun yıllardır devam eden birlikteliğini ihanet sebebiyle bitiren Miray Daner'in Hilal Altınbilek'le yan yana gelmesi 'medeniyette son seviye!' dedirtti.
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Hayatımıza girdiği günden bu yana birçok başarılı projede yer alan Miray Daner, en son Kuş Uçuşu'ndaki performansıyla parlamış ve Hudutsuz Sevda dizisiyle de televizyon izleyicisiye buluştu biliyorsunuz.
Hilal Altınbilek ise sektörde nispeten daha yeni isimlerden fakat öyle bir fan kitlesi var ki... Yerli Adriana Lima olarak adlandırılan Altınbilek, hem duru güzelliği hem de Onur Tuna'yla başrolü paylaştı Şahane Hayatım dizisiyle gündemde şu sıralar.
Bu iki ismin ortak paydası ise oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dillerden düşmeyen Kubilay Aka!
Hatırlamayanlarınız için şöyle bir geçmişe dönelim! 2016 yılında Vatanım Sensin setinde tanışan Kubilay Aka ve Miray Daner, o dönemin en sevilen çiftlerinden biriydi! Birbirlerine çok yakışıyorlardı ve her fırsatta da aşklarını dile getiriyorlardı.
Ardından olaylar koptu! Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka'nın samimi pozları ve videosunun bu aşkın sona erme sebebi olduğu iddia edildi. Gerçi hoş, bu video sızdıktan sonra Miray Daner ve Kubilay Aka yine barıştı fakat bir kere bozulan şey bir daha kolay kolay düzelmiyor biliyorsunuz... Olmadı, olduramadılar!
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Geçtiğimiz saatlerde, geçen Ekim ayında Cannes'daki fuarda yan yana gelen Hilal Altınbilek ve Miray Taner'in videosu ise yeniden olay oldu!
Hem ne yapacağını bilemeyen ve partnerini kopyalayan Hilal Altınbilek hem Miray Daner'in medeni olduğu kadar tedirgin halleri dillere fena düştü tabii.
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