Ünlü Modellerin Kendisini Taklit Ettiğini İddia Eden Banu Alkan'ın Bu Sefer de Hailey Bieber'ı Hedef Aldı!
Ünlü Modellerin Kendisini Taklit Ettiğini İddia Eden Banu Alkan'ın Bu Sefer de Hailey Bieber'ı Hedef Aldı!
Kylie Jenner ve Hailey Bieber'ın kendisini taklit ettiğini iddia eden ve bu konuda da epey ciddi olan Banu Alkan, yine ve yeniden Hailey Bieber'ı hedef aldı! 😂
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En son Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la beraber Dünya Güzellerim'e "masada" konseptiyle dönen, Afrodit Banu Alkan'ı tanımayanınız yoktur!
Kendine aşık halleriyle güldüren, geçmişte de modaya yön verdiğinin altını her seferinde çizen Banu Alkan, popülaritesinin tepede olduğu eski günleri hala aşabilmiş değil...
Üstelik durum öyle bir boyutta ki, yorumlarıyla güldüren, kendisine duyduğu sevgiyle de "helal olsun" dedirten Banu Alkan, dünyaca ünlü Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ediyor. Ve bunu kanıtlarıyla da sunuyor üstelik!
Tarzından, 'saçlarının uçuşuna kadar' Jenner'ın kendisini kopyaladığını söyleyen Banu Alkan sadece ona değil başka isimlere de takık.
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber gibi... 😂 Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz ay Hailey Bieber'ın mayolu pozunu kendi mayolu pozuyla beraber paylaşmıştı kendisi.
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Ve tarih tekerrür etti! Banu Alkan, geçtiğimiz saatlerde kafayı yeniden Hailey Bieber'a taktı! Hailey'nin, kabul etmek lazım, modeli kendi giydiğine çok benzeyen mayolu pozunu "HAYİLEY BİEBER BANU ALKANIN MAYOLARINI GİYERSE" notuyla paylaştı 😂
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