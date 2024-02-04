Kemal Doğulu, Aleyna Tilki'ye "Giyin" Tavsiyesinde Bulunan Işın Karaca'yı Resmen Yerin Dibine Soktu
Kemal Doğulu, Aleyna Tilki'ye "Giyin" Tavsiyesinde Bulunan Işın Karaca'yı Resmen Yerin Dibine Soktu
Kemal Doğulu, geçtiğimiz gün Aleyna Tilki'ye 'abla' tavsiyesinde bulunarak giyinmesini söyleyen Işın Karaca'ya fena çıkıştı!
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Neslihan Atagül'le karmaşık evliliği ve enteresan açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Kadir Doğulu'nun kardeşi, bir dönemin moda yarışmalarının aranan jüri üyesi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur.
İşte Benim Stilim gibi birçok popüler moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu'yu şimdilerde ekranlarda göremesek de kadınlar matineleriyle sık sık adını duyuyoruz...
Yükselen ilgi hoşuna gitmiş olacak ki, konuşulduğunu fark eden Kemal Doğulu, her zamanki sivri dilliğiyle bu sefer de magazin gündemine uzandı.
Geçtiğimiz gün, Aleyna Tilki'yle ilgili bir yorumda bulunan Işın Karaca'ya fena çıkıştı!
Kaçıranlarınız için Işın Karaca kendisine yöneltilen "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu?" sorusuna "Giyin" diyerek cevap vermiş, tepkileri üzerine toplamıştı.
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Konumuza dönersek... Işın Karaca'nın 'abla tavsiyesini' gören Kemal Doğulu sinirlerine hakim olamadı...
"Soyunamayanlar 'giyin' tavsiyesi veriyor. Şimdi derse ki ses! Ee Aleyna'da o da var. Kendinin eski olan yerinden vurmaya çalışmak, ergen kafası!" açıklamasında bulunan Doğulu, Karaca'yı resmen yerin dibine soktu...
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