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Kemal Doğulu, Aleyna Tilki'ye "Giyin" Tavsiyesinde Bulunan Işın Karaca'yı Resmen Yerin Dibine Soktu

Kemal Doğulu, Aleyna Tilki'ye "Giyin" Tavsiyesinde Bulunan Işın Karaca'yı Resmen Yerin Dibine Soktu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.02.2024 - 13:03

Kemal Doğulu, geçtiğimiz gün Aleyna Tilki'ye 'abla' tavsiyesinde bulunarak giyinmesini söyleyen Işın Karaca'ya fena çıkıştı!

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Neslihan Atagül'le karmaşık evliliği ve enteresan açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Kadir Doğulu'nun kardeşi, bir dönemin moda yarışmalarının aranan jüri üyesi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur.

Neslihan Atagül'le karmaşık evliliği ve enteresan açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Kadir Doğulu'nun kardeşi, bir dönemin moda yarışmalarının aranan jüri üyesi Kemal Doğulu'yu tanımayanınız yoktur.

İşte Benim Stilim gibi birçok popüler moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu'yu şimdilerde ekranlarda göremesek de kadınlar matineleriyle sık sık adını duyuyoruz...

İşte Benim Stilim gibi birçok popüler moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu'yu şimdilerde ekranlarda göremesek de kadınlar matineleriyle sık sık adını duyuyoruz...

Belki denk gelmişsinizdir birkaç gün önce, geçtiğimiz aylarda Denizli'de düzenlediği kadınlar matinesindeki tek başına eğlencesiyle dillere fena düşmüştü kendisi! Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Yükselen ilgi hoşuna gitmiş olacak ki, konuşulduğunu fark eden Kemal Doğulu, her zamanki sivri dilliğiyle bu sefer de magazin gündemine uzandı.

Yükselen ilgi hoşuna gitmiş olacak ki, konuşulduğunu fark eden Kemal Doğulu, her zamanki sivri dilliğiyle bu sefer de magazin gündemine uzandı.

Geçtiğimiz gün, Aleyna Tilki'yle ilgili bir yorumda bulunan Işın Karaca'ya fena çıkıştı!

Geçtiğimiz gün, Aleyna Tilki'yle ilgili bir yorumda bulunan Işın Karaca'ya fena çıkıştı!

Kaçıranlarınız için Işın Karaca kendisine yöneltilen "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu?" sorusuna "Giyin" diyerek cevap vermiş, tepkileri üzerine toplamıştı.

Kaçıranlarınız için Işın Karaca kendisine yöneltilen "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye verecek olsaydınız bu ne olurdu?" sorusuna "Giyin" diyerek cevap vermiş, tepkileri üzerine toplamıştı.

Tüm detaylardan ve gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

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Konumuza dönersek... Işın Karaca'nın 'abla tavsiyesini' gören Kemal Doğulu sinirlerine hakim olamadı...

Konumuza dönersek... Işın Karaca'nın 'abla tavsiyesini' gören Kemal Doğulu sinirlerine hakim olamadı...

"Soyunamayanlar 'giyin' tavsiyesi veriyor. Şimdi derse ki ses! Ee Aleyna'da o da var. Kendinin eski olan yerinden vurmaya çalışmak, ergen kafası!" açıklamasında bulunan Doğulu, Karaca'yı resmen yerin dibine soktu...

"Soyunamayanlar 'giyin' tavsiyesi veriyor. Şimdi derse ki ses! Ee Aleyna'da o da var. Kendinin eski olan yerinden vurmaya çalışmak, ergen kafası!" açıklamasında bulunan Doğulu, Karaca'yı resmen yerin dibine soktu...

Işın Karaca'dan muhakkak bir cevap gelir... Bakalım bu kaos nerelere uzanacak! 🤷‍♂️

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