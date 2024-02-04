Evlenmekle Düşünme Yeteneğini Bağdaştıran Can Bonomo'nun Hanımı Öykü Karayel'e Teslimiyeti Büyük Güldürdü!
Evlenmekle Düşünme Yeteneğini Bağdaştıran Can Bonomo'nun Hanımı Öykü Karayel'e Teslimiyeti Büyük Güldürdü!
Ali Sunal'ın Bloomberg HT'deki programı 'Ali ile Aramızda'ya konuk olan Can Bonomo'nun hanımcılık itirafı ve Öykü Karayel'e teslimiyet seviyesi kahkaha attırdı!
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2011'de Meczup'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan, 2012'de Eurovision'da ülkemizi temsil ettikten sonra iyice popülerleşen Can Bonomo, karakteristik sesi, hepsi birbirinden anlamlı şarkıları ve marjinalliğiyle öne çıkan sanatçılarımızdan!
Fırtınalı ve göz önünde bir aşk geçmişinin ardından 2018'de güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Can Bonomo, sempatik halleriyle öne çıkıyor ve çift olarak da en yakıştırılan ünlü çiftlerimiz arasında bulunuyorlar.
Bir de minik ballı lokmaları var ki... Nisan 2021'de kucaklarına aldıkları Roman da aynı annesi ve babası gibi daha şimdiden sempatikliğiyle öne çıkıyor.
Çekirdek aile fotoğraflarıyla kalbimizi çalan çift, birbirlerine duydukları aşkı gösterme şekilleriyle de çok konuşuluyor.
Şimdi dönüyoruz Can Bonomo'yu tescilli hanımcı yapan o sohbette söylediklerine. Geçtiğimiz günlerde Ali Sunal'ın programı "Ali ile Aramızda" programına katılan Can Bonomo, evlendikten sonra hayatında nelerin değiştiğini anlatırken epey güldürdü!
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Evlenince düşünmeyi bıraktığını çünkü onun için her şeyi düşünen biri olduğunu söyleyen Can Bonomo, hanımcılığı yeni bir seviyeye taşındı. Bu "itaat et, rahat et" mottosundan bir tık fazla çünkü 😂
Gelin, kadınlara "oldu o zaman her şeyi biz yapalım" dedirten, erkeklere ise "bu hayatın formülü bu" dedirten açıklamasına gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
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