"Herkesin Gözü Kaldı" Deyip Derdini Döken Serenay Sarıkaya'nın Aşko Kuşkoluğu 'Manitamın Yanında Ben' Dedirtti
"Herkesin Gözü Kaldı" Deyip Derdini Döken Serenay Sarıkaya'nın Aşko Kuşkoluğu 'Manitamın Yanında Ben' Dedirtti
Serenay Sarıkaya'nın final yapan dizisi Aile'nin setinde dert yandığı anlarda aniden yüklenen aşka kuşkoluk sosyal medya kullanıcılarının içinin yağını eritti!
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On parmağında on marifet olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza girdiği günden beri güzelliği, oyunculuğu, sesi ve sempatikliğiyle gündemden hiç düşmüyor.
Yer aldığı her projede karakterinin hakkını dibine kadar veren güzel oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığı her poz ayrı, verdiği röportajlardaki her açıklama ayrı olay oluyor!
Bütün bunların yanında deli dolu ve fırtınalı aşk hayatı da her zaman merak konusu olan Serenay Sarıkaya şimdilerde herkese "Durun bakalım" diyor biliyorsunuz. Ateşe Düştüm şarkısında back vokal yaptığı Mert Demir'le mi yoksa eski aşkı Kerem Bürsin'le mi bir şeyler oluyor, henüz bilmiyoruz. Büyük bir muamma orası, en azından şimdilik!
Son zamanlarda düzenli olarak gündeme oturmasının sebebi ise Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrolünde yer aldığı Aile dizisiydi biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde final yapan dizi, herkesi bir dumura uğratmıştı.
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz dakikalarda yine Aile dizisinin kamera arkasından bir görüntüyle gündeme bomba gibi düştü! "Herkesin gözü kaldı" diyerek dert yanan Serenay Sarıkaya'ya aniden yüklenen şekerlik ve aşko kuşkoluk sosyal medya kullanıcılarının içinin yağını eritti, akıllara manitalarının yanında birer kediye dönen tüm kadınları getirdi! 😂
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