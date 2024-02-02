Bugünleri de Gördük: Çoluk Çocuğa Karışmaya Gün Sayan Ahmet Kural'dan Karnı Burnunda Eşiyle Poz Geldi

Konuyla ilgili önce Ahmet Kural,''Birbirimize uzun süredir kırgınız. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler' açıklamasında bulunmuş, Cemcir'in hala dostu olduğunu vurgulamıştı.

Fakat, Murat Cemcir'den gelen yanıt pek iç acıcı olmadı. Murat Cemcir, 'Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!' diyerek duruma son noktayı koydu.