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Bugünleri de Gördük: Çoluk Çocuğa Karışmaya Gün Sayan Ahmet Kural'dan Karnı Burnunda Eşiyle Poz Geldi

Bugünleri de Gördük: Çoluk Çocuğa Karışmaya Gün Sayan Ahmet Kural'dan Karnı Burnunda Eşiyle Poz Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.02.2024 - 19:14

Temmuz ayında uzun süredir beraber olduğu Çağla Gizem Çelik'le evlenen ve hemen ardından da bebek beklediklerini duyuran Ahmet Kural, çekirdek ailesiyle ilk çekiminden pozlarını paylaştı!

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Yıllar önce, 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede birlikte izlediğimiz ve aralarından su sızmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i kafamızda bir ikili olarak kodlayıp beraber tanıdık biliyorsunuz!

Yıllar önce, 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede birlikte izlediğimiz ve aralarından su sızmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i kafamızda bir ikili olarak kodlayıp beraber tanıdık biliyorsunuz!

Sonra ne olduysa oldu... Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arasına öyle bir mesafe girdi ki ikilinin arkadaşlıklarına devam etmediğini çok net anladık.

Sonra ne olduysa oldu... Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arasına öyle bir mesafe girdi ki ikilinin arkadaşlıklarına devam etmediğini çok net anladık.

Konuyla ilgili önce Ahmet Kural,''Birbirimize uzun süredir kırgınız. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler' açıklamasında bulunmuş, Cemcir'in hala dostu olduğunu vurgulamıştı. 

Fakat, Murat Cemcir'den gelen yanıt pek iç acıcı olmadı. Murat Cemcir, 'Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!' diyerek duruma son noktayı koydu.

Bütün bu kaos bir tarafa, "dostu" Murat Cemcir'in katılmadığı bir düğün de gerçekleşti. Ahmet Kural uzun süredir ilişki içerisinde olduğu Çağla Gizem Çelik'le geçtiğimiz temmuz ayında evlendi!

Bütün bu kaos bir tarafa, "dostu" Murat Cemcir'in katılmadığı bir düğün de gerçekleşti. Ahmet Kural uzun süredir ilişki içerisinde olduğu Çağla Gizem Çelik'le geçtiğimiz temmuz ayında evlendi!

Nihayet aşkta yüzü gelen Ahmet Kural, birkaç ay sonra da bebek beklediklerinin haberini duyurdu!

Nihayet aşkta yüzü gelen Ahmet Kural, birkaç ay sonra da bebek beklediklerinin haberini duyurdu!

Geçtiğimiz saatlerde, bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz çiftten ilk çekirdek aile çekimi pozları geldi 🧿

Geçtiğimiz saatlerde, bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz çiftten ilk çekirdek aile çekimi pozları geldi 🧿
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Kuralların ilk aile pozuna sosyal medyada beğeni yağdı 👇

Kuralların ilk aile pozuna sosyal medyada beğeni yağdı 👇

Fakat Murat Cemcir meselesi bu pozların altında bile patlak verdi! Akıllara minik Kural bebeğin amcasını tanıyıp tanımayacağı takıldı! 😂

Fakat Murat Cemcir meselesi bu pozların altında bile patlak verdi! Akıllara minik Kural bebeğin amcasını tanıyıp tanımayacağı takıldı! 😂

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