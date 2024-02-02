Bugünleri de Gördük: Çoluk Çocuğa Karışmaya Gün Sayan Ahmet Kural'dan Karnı Burnunda Eşiyle Poz Geldi
Bugünleri de Gördük: Çoluk Çocuğa Karışmaya Gün Sayan Ahmet Kural'dan Karnı Burnunda Eşiyle Poz Geldi
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Yıllar önce, 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede birlikte izlediğimiz ve aralarından su sızmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i kafamızda bir ikili olarak kodlayıp beraber tanıdık biliyorsunuz!
Sonra ne olduysa oldu... Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arasına öyle bir mesafe girdi ki ikilinin arkadaşlıklarına devam etmediğini çok net anladık.
Bütün bu kaos bir tarafa, "dostu" Murat Cemcir'in katılmadığı bir düğün de gerçekleşti. Ahmet Kural uzun süredir ilişki içerisinde olduğu Çağla Gizem Çelik'le geçtiğimiz temmuz ayında evlendi!
Nihayet aşkta yüzü gelen Ahmet Kural, birkaç ay sonra da bebek beklediklerinin haberini duyurdu!
Geçtiğimiz saatlerde, bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz çiftten ilk çekirdek aile çekimi pozları geldi 🧿
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Kuralların ilk aile pozuna sosyal medyada beğeni yağdı 👇
Fakat Murat Cemcir meselesi bu pozların altında bile patlak verdi! Akıllara minik Kural bebeğin amcasını tanıyıp tanımayacağı takıldı! 😂
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