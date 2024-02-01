"Kocasından" Beş Dakika Ayrılamadığını Söyleyen Mika Raun'un G*t Deliği Yorumu 'Aşkın Gözü Kör Olsun' Dedirtti
"Kocasından" Beş Dakika Ayrılamadığını Söyleyen Mika Raun'un G*t Deliği Yorumu 'Aşkın Gözü Kör Olsun' Dedirtti
Geçtiğimiz günlerdeki Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu! Yerlere göklere sığdıramadığı 'kocasıyla' ilgili yorumları 'pes artık!' dedirtti.
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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecinde adım adım geçirdiği değişimlerle sosyal medyada en merak edilen isimlerden biri haline geldi.
Estetik operasyonları, değişen yüzü ve sesi bir yana sürekli bir gizem halinde tuttuğu aşk hayatıyla da gündem olan Mika Raun, geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolup Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı.
Yanında da biricik sevgilisi ya da Mika'nın deyişiyle "kocası" Batu vardı tabii. Sosyal medyaya dönüşü hızlı olan Mika Raun, her zamanki gibi paylaşımlarına devam etti.
En son sevgilisini kendine nasıl bağladığını anlattığı uygulamalı tükürük ritüeliyle gündem olan Mika Raun, sevgilisiyle yaptığı tüm garipliklere bir yenisini eklemiş, midemizi kaldırmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda, Armağan Çağlayan'ın programına konuk olduğu bölüm yayınlanan Mika Raun yine ve yeniden radikal ve çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.
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Önce kendi paylaştığı fragman tadındaki kesitte "Biz mesela birbirimizin üstüne gömüleceğiz. Batu'yla aynı anda öleceğiz" ifadeleriyle dumura uğratan Mika Raun 👇
Sonra da Armağan Çağlayan'ın "beş dakika ayrı kalamıyorsunuz anladığım kadarıyla?" sorusunun üstüne verdiği cevaplarla ağızları açık bıraktı...
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