Cinsiyet Geçişini Tamamlayan Mika Raun'un Tükürükle "Sevgili Bağlama Ritüeli" Mide Kaldırdı!
Cinsiyet Geçişini Tamamlayan Mika Raun'un Tükürükle "Sevgili Bağlama Ritüeli" Mide Kaldırdı!
En son Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika Raun, inatla gizlediği sevgilisini 'kendine nasıl bağladığını' gösterdi... Mide kaldıran ritüel dillere fena düştü!
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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecine girmesiyle beraber adım adım geçirdiği değişimle sosyal medyanın en merak edilenlerinden biri haline geldi.
Ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla olduğu kadar sürekli bir gizem yaratıp sakladığı sevgilileriyle de gündem olan Mika Raun'un son sevgilisinin de sadece adını biliyor, silüetini görüyor, Mika'yla arasındaki enteresan diyaloglara da şahit oluyoruz fakat kendisini göremiyoruz.
Belki denk gelmişsinizdir, yılbaşını Tayland'da geçiren Mika, ay başında bir süre ortalıktan kaybolmuş sevenlerinin kendisi hakkında teoriler üretmesine sebep olmuştu. Cinsiyet geçiş ameliyatını tamamlamak üzere Tayland'da olduğunu düşünenler de çoğunluktaydı.
Haklı da çıktılar! Sosyal medyaya dönen Mika Raun, ameliyat iddialarını doğrulayarak hastaneden hemşireleriyle pozunu "Prensesiniz geldi" notuyla paylaştı.
Sevgilisiyle enteresan şeyler yapmasına, gününü de düzenli olarak "kocam" ve "kocam şaka mı" diyerek geçirmesine alışık olduğumuz Mika Raun, bu sefer de uygulamalı "sevgili bağlama ritüeliyle" gündeme oturdu.
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Birbirlerinin bardağına tüküren çift, tükürüklü suyu bir güzel mideye indirdi... Yetmedi, Mika Raun bunu bir "bağlama ritüeli" olarak denediğini, her seferinde işe yaradığını ve herkese önerdiğini söyledi...
Videoyu görenlerin midesi kalktı haklı olarak! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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