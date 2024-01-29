Lohusa Filminin Final Sahnesini Yazarken Gözyaşlarını Tutamayan Gupse Özay Goygoyculardan Nasibini Aldı
Lohusa Filminin Final Sahnesini Yazarken Gözyaşlarını Tutamayan Gupse Özay Goygoyculardan Nasibini Aldı
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Lohusa filminin final sahnesini yazarken çektiği ağlamaklı pozu paylaşan Gupse Özay, goygoycuların diline fena düştü 😂
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Sempatikliği ve doğal halleriyle hepimizin gönlünde taht kurmuş, komedi denildiğinde de akıllara gelen ilk isimlerden biri Gupse Özay!
Mutlaka biliyorsunuzdur, 'Deliha' filminin setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırmıştı.
İkili, samimi ve buram buram aşk kokan halleriyle kısacık bir süre içerisinde sosyal medyanın en sevilen ve imrenilen çiftlerinden biri haline geldi!
Bir de üstüne dünya tatlısı kızları Jan Asya'yı kucaklarına alınca şeker mi şeker bir çekirdek aile oldular.
Şimdilerde ise evin komedi kraliçesinin yeni filmi "Lohusa"yla gündemdeler! Geçtiğimiz günlerde vizyona giren film herkesin beğenisini topladı, Gupse Özay'ın da birçok programda ardı ardına çıkmasına sebep oldu tabii!
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Lohusa paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Gupse Özay, geçtiğimiz saatlerde filmin final sahnesini yazarken gözyaşlarına boğulduğu an çektiği bir fotoğrafını paylaştı.
Masa başında ağlayan Gupse Özay'ı gören goygoycular kendini tutamadı tabii! Gelin, bu pozu kim nasıl yorumlamış beraber bakalım! 👇
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