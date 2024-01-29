Lohusa Filminin Final Sahnesini Yazarken Gözyaşlarını Tutamayan Gupse Özay Goygoyculardan Nasibini Aldı

'Lohusa filmimize Nisan ayında final sahnesi yazarken arkadaşlarıma attığım mesaj ve fotoğrafım... 🥹 Kahkaha eşliğinde duygulandığınızı duymak-görmek o kadar güzel ki... Birbirimizi anlıyoruz canım anneler, babalar, dostlar, arkadaşlar... Gözlerinizden akan yaşları öperim -öperiz ❤️'