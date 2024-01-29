Önce Ne Olduğunu Anlamayan Sonra da Büyük Marifetmiş Gibi "Ghostlamayı" Öven Kaan Yıldırım Dillere Düştü!
Önce Ne Olduğunu Anlamayan Sonra da Büyük Marifetmiş Gibi "Ghostlamayı" Öven Kaan Yıldırım Dillere Düştü!
Geçtiğimiz günlerde biricik sevgilisi Pınar Deniz'i telefona kaydettiği isimle gündeme bomba gibi düşen Kaan Yıldırım, şimdi de İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı 'ghostlama' itirafıyla alay konusu oldu!
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Yer aldığı tüm dizi ve film projelerinde öne çıkan, aşk listesi de epey kabarık olduğundan sık sık magazin gündeminde yer alan Kaan Yıldırım'ı tanımayanınız yoktur herhalde!
Bir süre önce gerçek aşkı nihayet Yargı dizisindeki performansıyla fırtınalar estiren güzel oyuncu Pınar Deniz'de bulan Kaan Yıldırım, şimdilerde evlilik hazırlığında biliyorsunuz!
Özel hayatları hakkında konuşmayacaklarını belirterek evlilik haberlerini bir süre önce doğrulayan çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları samimi ve eğlenceli paylaşımlarla cümle alemi çatlatıyor.
Belki denk gelmişsizdir, Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde bir hikaye paylaşmış, hikayesinden de sevgilisi Pınar Deniz'i "cartcurt" olarak kaydettiği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise, alışık olmadığımız bir şekilde Kaan Yıldırım yine gündem oldu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Kaan Yıldırım'ın "ghostlamak" terimini önce anlamayıp, anlar anlamaz da büyük marifetmiş gibi ghostlamanın kralı hallerine bürünmesi kahkaha attırdı!
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Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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