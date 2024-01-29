Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tuhaf Ödül Gecesi Kombinleriyle Meşhur Melis Sezen Uyumsuzlukta Tavan Yapan Kombiniyle Yine Göz Kanattı!

Tuhaf Ödül Gecesi Kombinleriyle Meşhur Melis Sezen Uyumsuzlukta Tavan Yapan Kombiniyle Yine Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.01.2024 - 22:44

Düzenli olarak sunduğu enteresan dans gösterileri ve tuhaf kombinleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu sefer de BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesi için seçtiği kombinle dillere fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayatımıza Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla giren Melis Sezen, o gün bugündür gündemden bir an olsun düşmüyor.

Hayatımıza Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla giren Melis Sezen, o gün bugündür gündemden bir an olsun düşmüyor.

"Parlayan Yıldız" kategorisiyle, ilk ödülünü 2021 Altın Kelebek ödül töreninde alan Melis Sezen, ilk önce "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" gafıyla tarihe kazındı.

"Parlayan Yıldız" kategorisiyle, ilk ödülünü 2021 Altın Kelebek ödül töreninde alan Melis Sezen, ilk önce "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" gafıyla tarihe kazındı.

Ardından düzenli olarak tüm takipçilerine sunduğu birbirinden enteresan dans gösterileriyle dikkat çekti.

Ardından düzenli olarak tüm takipçilerine sunduğu birbirinden enteresan dans gösterileriyle dikkat çekti.

Hatta en son da çılgın ruhunu Dubai kumlarında konuşturmuş, mistik dansıyla yine herkesi bir dumura uğratmıştı.

Merak edenleriniz için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyada yine ve yeniden bir Melis Sezen rüzgarı esmeye başladı! Artık bilerek mi yapıyor bilmiyoruz ama Melis Sezen, bu sefer de Bahçeşehir Üniversitesi Radyo MüzikOnAir ödül gecesine seçtiği enteresan kombinle dillere fena düştü!

Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyada yine ve yeniden bir Melis Sezen rüzgarı esmeye başladı! Artık bilerek mi yapıyor bilmiyoruz ama Melis Sezen, bu sefer de Bahçeşehir Üniversitesi Radyo MüzikOnAir ödül gecesine seçtiği enteresan kombinle dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?