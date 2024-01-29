Tuhaf Ödül Gecesi Kombinleriyle Meşhur Melis Sezen Uyumsuzlukta Tavan Yapan Kombiniyle Yine Göz Kanattı!
Tuhaf Ödül Gecesi Kombinleriyle Meşhur Melis Sezen Uyumsuzlukta Tavan Yapan Kombiniyle Yine Göz Kanattı!
Düzenli olarak sunduğu enteresan dans gösterileri ve tuhaf kombinleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu sefer de BAU Radyo MüzikOnAir ödül gecesi için seçtiği kombinle dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla giren Melis Sezen, o gün bugündür gündemden bir an olsun düşmüyor.
"Parlayan Yıldız" kategorisiyle, ilk ödülünü 2021 Altın Kelebek ödül töreninde alan Melis Sezen, ilk önce "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" gafıyla tarihe kazındı.
Ardından düzenli olarak tüm takipçilerine sunduğu birbirinden enteresan dans gösterileriyle dikkat çekti.
Hatta en son da çılgın ruhunu Dubai kumlarında konuşturmuş, mistik dansıyla yine herkesi bir dumura uğratmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyada yine ve yeniden bir Melis Sezen rüzgarı esmeye başladı! Artık bilerek mi yapıyor bilmiyoruz ama Melis Sezen, bu sefer de Bahçeşehir Üniversitesi Radyo MüzikOnAir ödül gecesine seçtiği enteresan kombinle dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda