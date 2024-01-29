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Bu Hayatta Yıldız Tilbe Gibi Olacaksın: Fobisi Yüzünden 22 Milyon TL'den Bir Çırpıda Vazgeçti

Bu Hayatta Yıldız Tilbe Gibi Olacaksın: Fobisi Yüzünden 22 Milyon TL'den Bir Çırpıda Vazgeçti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.01.2024 - 21:52

Deli dolu halleriyle gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu sefer de fobisi yüzünden kaybettiği milyonlarla olay oldu!

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90'lı yılların başında hayatımıza giren, unutulmaz şarkılara imza atmış Yıldız Tilbe'yi uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle tanıyoruz!

90'lı yılların başında hayatımıza giren, unutulmaz şarkılara imza atmış Yıldız Tilbe'yi uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle tanıyoruz!

Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde muhabirlere sert çıkışıyla gündem olmuştu.

Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde muhabirlere sert çıkışıyla gündem olmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından üst üste verdiği konserlerde giydiği iddialı olduğu kadar enteresan kombinleriyle dillere düşmüş, yine gündeme gelmeyi başarmıştı!

Ardından üst üste verdiği konserlerde giydiği iddialı olduğu kadar enteresan kombinleriyle dillere düşmüş, yine gündeme gelmeyi başarmıştı!

Merak edenleriniz için tuhaf kombinine gelen benzetmelerden de bu yazımızda bahsetmiştik 😂

Geçtiğimiz saatlerde de 2024'ün başından beri neredeyse her gün konuşulan ünlü sanatçı, fobisi yüzünden vazgeçtiği milyonlarla gündeme geldi!

Geçtiğimiz saatlerde de 2024'ün başından beri neredeyse her gün konuşulan ünlü sanatçı, fobisi yüzünden vazgeçtiği milyonlarla gündeme geldi!

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberiyle Yıldız Tilbe'nin son dönemde artan uçak korkusu yüzünden KKTC'deki 15 konserini iptal ettiğini ve 22 milyon 500 bin TL kaybettiğini öğrendik!

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberiyle Yıldız Tilbe'nin son dönemde artan uçak korkusu yüzünden KKTC'deki 15 konserini iptal ettiğini ve 22 milyon 500 bin TL kaybettiğini öğrendik!

Ne diyelim valla? 😂 Yorum sizin!

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ömer

Ablam feribot var ben seni götürürüm gel adanaya mersinden gideriz tek kuruş istemem senle oturup içelim bana yeter öz ablaam sırtımda götürürüm seni sırtımd... Devamını Gör

grandport

hakikaten. bence büyük sanatçı, söz beste vokal hepsi bir arada..

onur özçelik

Müptezel manyak

grandport

Ben o yare canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yare kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun 🎺🎺🎺