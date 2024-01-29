Bu Hayatta Yıldız Tilbe Gibi Olacaksın: Fobisi Yüzünden 22 Milyon TL'den Bir Çırpıda Vazgeçti
Bu Hayatta Yıldız Tilbe Gibi Olacaksın: Fobisi Yüzünden 22 Milyon TL'den Bir Çırpıda Vazgeçti
Deli dolu halleriyle gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu sefer de fobisi yüzünden kaybettiği milyonlarla olay oldu!
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90'lı yılların başında hayatımıza giren, unutulmaz şarkılara imza atmış Yıldız Tilbe'yi uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle tanıyoruz!
Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde muhabirlere sert çıkışıyla gündem olmuştu.
Ardından üst üste verdiği konserlerde giydiği iddialı olduğu kadar enteresan kombinleriyle dillere düşmüş, yine gündeme gelmeyi başarmıştı!
Geçtiğimiz saatlerde de 2024'ün başından beri neredeyse her gün konuşulan ünlü sanatçı, fobisi yüzünden vazgeçtiği milyonlarla gündeme geldi!
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberiyle Yıldız Tilbe'nin son dönemde artan uçak korkusu yüzünden KKTC'deki 15 konserini iptal ettiğini ve 22 milyon 500 bin TL kaybettiğini öğrendik!
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Ablam feribot var ben seni götürürüm gel adanaya mersinden gideriz tek kuruş istemem senle oturup içelim bana yeter öz ablaam sırtımda götürürüm seni sırtımd... Devamını Gör
hakikaten. bence büyük sanatçı, söz beste vokal hepsi bir arada..
Müptezel manyak
Ben o yare canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yare kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun 🎺🎺🎺