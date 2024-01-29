Sevda Türküsev'in "Pavyonlar ve Genelevler Kapatılsın" Çağrısı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Sevda Türküsev'in "Pavyonlar ve Genelevler Kapatılsın" Çağrısı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
İletişimci olarak tanınan Sevda Türküsev, TV8 ekranlarındaki Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu. Her konuda bir eleştirisi olan ve sık sık da gerekli yerlere seslenen Sevda Türküsev'in 'geneleveler ve pavyonlar kapatılsın' çağrısına önce canlı yayında Demet Akalın'dan, sonra da Işın Karaca, Deniz Seki ve sosyal medya ahalisinden tepki yükseldi!
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Son zamanlarda tüm magazin programlarına konuk olan ve gündemde ne varsa, o konuyla ilgili mutlaka çarpıcı açıklamaları bulunan iletişimci Sevda Türküsev'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Şu ana kadar ünlü çiftler, ülke gündemi, aşk ilişkileri, sosyal medya fenomenleri gibi birçok farklı konuda yaptığı açıklamayla dikkat çeken Sevda Türküsev, bu sefer de İnci Taneleri dizisiyle oluşan "Dilber" hayranlığı hakkında konuştu...
Katıldığı her programda yetkililere seslenmeyi ihmal etmeyen Sevda Türküsev, önce pavyon dansı, "çok sanatsal bir şeymiş gibi gösteriliyor" diye yakındı sonra da "pavyonlar ve genelevler kapatılsın!" çağrısında bulundu.
Türküsev'in sözlerine önce canlı yayında Demet Akalın, "Tövbeee! Nereye gidecek insanlar peki? Herkes evde otursun istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.
Sonra Işın Karaca 👇
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Deniz Seki 👇
Ardından da sosyal medya kullanıcıları Türküsev'in "ahlak bekçiliğine" ve yorumuna sesini yükseltti 👇
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