Sevda Türküsev'in "Pavyonlar ve Genelevler Kapatılsın" Çağrısı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

İletişimci olarak tanınan Sevda Türküsev, TV8 ekranlarındaki Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu. Her konuda bir eleştirisi olan ve sık sık da gerekli yerlere seslenen Sevda Türküsev'in 'geneleveler ve pavyonlar kapatılsın' çağrısına önce canlı yayında Demet Akalın'dan, sonra da Işın Karaca, Deniz Seki ve sosyal medya ahalisinden tepki yükseldi!