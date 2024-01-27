Merve Boluğur Eser Yenenler'i "Minnoşum" Diye Paylaştı, Akıllara Berfu Yenenler'in Kara Listesi Geldi!
Merve Boluğur Eser Yenenler'i "Minnoşum" Diye Paylaştı, Akıllara Berfu Yenenler'in Kara Listesi Geldi!
Eski dost Merve Boluğur ve Eser Yenenler'den yıllar sonra yeni paylaşım geldi! Eser Yenenler'le pozunu 'minnoşumla' notunu paylaşan Merve Boluğur'a yorum yağdı!
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Yıllardır yan yana görmediğimiz, aralarının da nasıl bozulduğunu hala bimediğimiz iki eski dost Eser Yenenler ve Merve Boluğur'un paylaşımı, geçtiğimiz saatlerde ortalığı ayağa kaldırdı desek yeridir!
Şimdi izninizle, sizi bir geçmişe götürüp olaylar zamanında nasıl başlayıp nasıl sonuçlanmıştı bir hatırlatalım. Biliyorsunuz ki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılında evlenmiş, 2017'de de yollarını ayırmaya karar vermiş ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı! 😂
Uzun yıllardır Murat Dalkılıç'ın biricik dostu olan Eser Yenenler de bu evliliğe epey dahil isimlerdendi.
Merve Boluğur'un özellikle Eser Yenenler başta olmak üzere, Murat Dalkılıç'ın kıymetlileri İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la da yakın arkadaş olduğunu ve bu ekibin sık sık beraber zaman geçirdiğini biliyorduk.
Her şey çok eğlenceli ve yolunda gözükürken bir gün ansızın, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın arasının bozuk olduğunun ve ayrılmaya karar verdiklerinin haberini aldık. Üstelik sebebinin de Eser olduğu dedikodular arasındaydı.
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O dönem adını sevgilileri ayıran partilerle sık sık duyduğumuz Eser Yenenler'in, Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un Çeşme'deki kavgasının ardından yakın dostunu sakinleşmesi için evine davet ettiği, ilerleyen saatlerde de eve kız arkadaşlarının geldiği, bunu duyan Merve Boluğur'un da boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
İkonik Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkının üstünden çok sular aktı, Merve Boluğur piyasadan elini ayağını çektikten sonra sürekli değiştirdiği imajı, anlık ruh hali değişimleri ve enteresan özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı.
Murat Dalkılıç'ın hayatından sevgililer geldi geçti, Eser Yenenler de Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler'le dünyaevine girdi ve mutlu mesut bir aile kurdu.
Yenenler çifti, son dönemlerde ayrı ayrı sundukları talk show programları ve TV8'deki Cevap Ver Türkiye projesiyle gündemden hiç düşmüyor. Berfu Yenenler'in kocasına düşkünlüğü, kıskançlığı, tersinin ters olduğu ve korumacılığı gibi detaylara da bu programlar sayesinde epey hakimiz!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde deli dolu paylaşımlarına alışık olduğumuz Merve Boluğur'dan arasının hala bozuk olduğu iddia edilen eski dostu Eser Yenenler'le bir poz geldi!
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Sosyal medyada Merve Boluğur'un Eser Yenenler'in Linç@ programının yeni konuğu olduğuna dair sesler yükselirken, Merve Boluğur'un Eser'le eski pozunu da ekleyip gönderisini "Minnoşumla" notuyla paylaşması ortalığı karıştırdı!😂
Akıllara hemen daha önce Eser Yenenler'in listesinden tüm kadınları çıkardığını söyleyen, "Ayağını kaydıracaklarım diye listem var. Tek tek kaydırıyorum... Ben hayvan gibi kinciyim' açıklamasıyla da çok konuşulan biricik eşi Berfu Yenenler geldi tabii!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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