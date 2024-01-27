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Hamilelik İtiraflarına Yenisini Ekleyen Eda Ece'nin Güne Sütlü Nuriye'yle Başlamasıyla Alarma Geçmesi Bir Oldu

Hamilelik İtiraflarına Yenisini Ekleyen Eda Ece'nin Güne Sütlü Nuriye'yle Başlamasıyla Alarma Geçmesi Bir Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.01.2024 - 00:54

Kızına altı aylık hamile olan Eda Ece, hamilelik sürecinden bahsettiği hikayelerine bir yenisini ekledi! Güne nasıl başladığını açıklayan Eda Ece'nin kahvaltı seçimiyle ilgili samimi sözleri güldürdü!

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Hayatımıza girdiğinden beri doğallığı ve saf güzelliğiyle dillerden düşmeyen Eda Ece'yi tanımayanınız yoktur!

Hayatımıza girdiğinden beri doğallığı ve saf güzelliğiyle dillerden düşmeyen Eda Ece'yi tanımayanınız yoktur!

Kendisini, özellikle Yasak Elma'daki ikonikleşen Yıldız performansından sonra tanımamak mümkün değil zaten!

Kendisini, özellikle Yasak Elma'daki ikonikleşen Yıldız performansından sonra tanımamak mümkün değil zaten!

Tüm ünlülerin biriciği, halkımızın doğal ve samimi kızı Eda Ece geçtiğimiz aylarda bir süredir beraber olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Tüm ünlülerin biriciği, halkımızın doğal ve samimi kızı Eda Ece geçtiğimiz aylarda bir süredir beraber olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Cümle alemi çatlatan, dillere destan düğünlerinden kısacık bir süre sonra Eda Ece'nin hamile olduğu haberini aldık!

Cümle alemi çatlatan, dillere destan düğünlerinden kısacık bir süre sonra Eda Ece'nin hamile olduğu haberini aldık!

Hamilelik süreci boyunca sosyal medyayı aktif kullanan, hatta süreçten kazanç çıkartarak hamile/anne giyimine odaklanan bir marka kuran Eda Ece, şimdiye kadar birkaç "hamile" itirafında bulundu.

Hamilelik süreci boyunca sosyal medyayı aktif kullanan, hatta süreçten kazanç çıkartarak hamile/anne giyimine odaklanan bir marka kuran Eda Ece, şimdiye kadar birkaç "hamile" itirafında bulundu.

Hamilelikte saç gürleşmesiyle ilgili efsaneyi takipçilerine sormuş, acı gerçekleri birinci elden öğrenmişti mesela... Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş kameralara yakalanmış, uzun uzun, sempatik mi sempatik bir sohbet etmişti muhabirlerle. Kızına koyacağı ismin "normal" bir isim olacağını belirtmiş, hamileliğiyle ilgili yeni detaylar vermişti.

Birkaç saat önce ise itiraflarına bir yenisini ekledi! Bugüne kadar tatlının midesini bulandırdığını söyleyen Eda Ece, tatlı kanalının açıldığını ve kahvaltıda sütlü nuriye yediğini duyurdu, "Tehlikenin farkında mısınız?" dedi! 😂

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