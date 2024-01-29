Erkek Oyuncu Bulamadığından Yakınan Mahsun Kırmızıgül, "Sinemayı Bilen Oyuncu Yok" Sözleri Tartışma Yarattı
Erkek Oyuncu Bulamadığından Yakınan Mahsun Kırmızıgül, "Sinemayı Bilen Oyuncu Yok" Sözleri Tartışma Yarattı
Kaynak: https://www.haberturk.com/mahsun-kirm...
Yeni bir dizi hazırlığında olan Mahsun Kırmızıgül'ün sektördeki oyuncularla ilgili radikal eleştirisi tepki çekti!
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Türkücü Mahsun Kırmızıgül, şarkıları ve sesiyle yıllardır hepimizi büyüleyen isimlerden biri şüphesiz!
Şarkıcılık kariyerinin yanında, zaman zaman yapımcılığını, senaristliğini ve hatta yönetmenliğini üstlendiği filmleri ve oyunculuğuyla da sık sık gündem olan Mahsun Kırmızıgül, magazinin de yıllardır tüm detaylarıyla hakim olduğu demirbaşlardan.
Sahne ve müzik hayatına 16 yıl ara verdikten sonra 2021'de yeniden konserlerine başlayan, en son da yazıp yönettiği Prestij Meselesi'yle konuşulan Mahsun Kırmızıgül'ün şimdilerde Meltem Cumbul ve Melis Birkan'ı seneler sonra ekrana taşıyacak bir dizi projesi hazırlığında.
Bu sefer gündeme gelmesinin sebebi ise sektör hakkındaki radikal eleştirileri oldu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre geçtiğimiz günlerde sahnesinden sonra yeni dizisi hakkında konuşan Mahsun Kırmızıgül, erkek oyuncu bulamadığından yakındı.
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Sinemayı bilen oyuncu olmadığını belirten Mahsun Kırmızıgül, "tiyatro kökenli ya da konservatuvar geçmişi olan biri" aradığını fakat bulamadığını, bu sebeple de dizisinin ertelenebileceğini dile getirdi.
Sektörde tiyatro ve konservatuvar kökenli bir sürü oyuncu varken Mahsun Kırmızıgül'den gelen sert sektör eleştirisini görenler de konuya yorum bırakmadan edemedi tabii.
Hem "dizi ertelenmesin" endişesine düşenler oldu, hem de tepki gösterenler! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Henry Cavill boşta onu oynat, süperman rolünü turabi ye kaptırdı 😁
Le le mahsun kendini nimet sanıyor :)