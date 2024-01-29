Erkek Oyuncu Bulamadığından Yakınan Mahsun Kırmızıgül, "Sinemayı Bilen Oyuncu Yok" Sözleri Tartışma Yarattı

“Bu ülkede çok oyuncu yok. Sektörde binlerce insan var ama sinemayı bilen yok. Erkek oyuncu bulamadım ben. Dijital platformlar da hayatımıza girdiği için iyi olanlar da çalışıyorlar. Bir çok dizide kullandığım arkadaşlarım da zaten şu an star oldular diyebilirim. Aradığım özellikte oyuncular bulamıyorum. Eğitimli, text okuyabilecek, yetenekleri olan bir oyuncu arıyoruz. Aşırı yakışıklı olmasına gerek yok. Eksikleri olabilir bunları ben tamamlarım… Gerçekten tiyatro kökenli ya da konservatuvar geçmişi olan birisini arıyorum ama bulamadım. Seneye ertelenebilir sırf bu yüzden.”