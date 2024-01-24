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Yıldız Tilbe Verdiği Konserde Kıvırcık Sarı Saçları ve Kombini İle Geceye Damga Vurdu

Yıldız Tilbe Verdiği Konserde Kıvırcık Sarı Saçları ve Kombini İle Geceye Damga Vurdu

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:03

Renkli kişiliği ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Yıldız Tilbe, tarzıyla dikkat çekti. Tilbe, kıvırcık kirli sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızı Janis Joplin'i anımsattı.

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Yıldız Tilbe, Sezen Aksu'nun keşfedip bize armağan ettiği bir sanatçı bildiğiniz üzere.

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu'nun keşfedip bize armağan ettiği bir sanatçı bildiğiniz üzere.

90'lı yılların başında hayatımıza giren ve uçuk kaçık hareketleri ile tanıdığımız Yıldız Tilbe, hayatı boyunca unutulmaz şarkıları imza atmış bir isim.

Hepimiz bir dönem Yıldız Tilbe şarkısıyla mutlaka aşk acısı çekmişizdir. Bu nedenle Tilbe, güçlü sesi ve şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran bir isim diyebiliriz.

Hepimiz bir dönem Yıldız Tilbe şarkısıyla mutlaka aşk acısı çekmişizdir. Bu nedenle Tilbe, güçlü sesi ve şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran bir isim diyebiliriz.

'Delikanlım', 'Aşk Laftan Anlamaz ki', 'Vazgeçtim', 'Çat Kapı' gibi hit yapmış şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı.

'Delikanlım', 'Aşk Laftan Anlamaz ki', 'Vazgeçtim', 'Çat Kapı' gibi hit yapmış şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı.

Tilbe'nin sahne tarzı ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Tilbe'nin sahne tarzı ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı, adeta yerli 'Janis Joplin' oldu. Tilbe, kıvırcık sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızına benzetildi.

Ünlü şarkıcı, adeta yerli 'Janis Joplin' oldu. Tilbe, kıvırcık sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızına benzetildi.
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Yıldız Tilbe, Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafeti ve enerjisi ile dinlemeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Tilbe'nin tarzını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.

Yıldız Tilbe, Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafeti ve enerjisi ile dinlemeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Tilbe'nin tarzını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.

1. Hadi gelin, ünlü şarkıcıya ne gibi yorumlar gelmiş bir bakalım...👇

1. Hadi gelin, ünlü şarkıcıya ne gibi yorumlar gelmiş bir bakalım...👇
twitter.com

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