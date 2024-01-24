Yıldız Tilbe Verdiği Konserde Kıvırcık Sarı Saçları ve Kombini İle Geceye Damga Vurdu

Renkli kişiliği ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Yıldız Tilbe, tarzıyla dikkat çekti. Tilbe, kıvırcık kirli sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızı Janis Joplin'i anımsattı.