Nazlı Sabancı Doğum Günü Kombinini Paylaştığı Karelerde Yine Ağır Topa Tutuldu
Nazlı Sabancı Doğum Günü Kombinini Paylaştığı Karelerde Yine Ağır Topa Tutuldu
Sabancı Ailesi üyelerinin sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerin içinde öne çıkan kişi ise ailenin gelini Nazlı Sabancı. Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı Sabancı'nın giydikleri sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz gün doğum günü karelerini yayınlayan Nazlı gelinin kombinine biraz sert yorumlar geldi. Hadi detayları görelim..
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2017 yılında yeni bir aşka yelken açan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında birlikteliklerini nikahla taçlandırdı.
Hem magazin hem de sosyete dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikilinin attığı her adım yakından takip ediliyor desek yeridir.
Sabancı Ailesi'nin fertleri dikkat çekse de Nazlı gelin ayrı bir mercek altına alınmış durumda. Özellikle de sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor.
Nazlı Sabancı'nın 411 bin takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar doğrultusunda ortaya çıkan yorumlardan biri de sosyetik güzelin radikal şekilde değişen giyim tarzı.
Pek çok kişi yapılan paylaşımlara "Nazlı Sabancı, gelin olduktan sonra artık daha "ağır" giyinmeye başladı" yorumları yağdı.
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Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Yaptığı paylaşımlarda siyahlar içindeki kombinine onlarca yorum geldi!
Ailece yılbaşında yemek yiyen Nazlı Sabancı'nın bu kombini de ağır topa tutulmuş ve ayak tepkileri almıştı.
"😚 yeni yaşıma girerken :)" notuyla paylaştığı karelerde de benzer yorumlara maruz kalan Nazlı gelinin çantası, ayakları, elbisesinin modeli hatta odanın dekorasyonu bile eleştirildi.
Gelin, bu karelere gelen yorumlara bir de beraber bakalım...
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Kelimenin tam anlamıyla topa tutulan Nazlı Sabancı çareyi yorumları sınırlandırmakta buldu...
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Eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı başta olmak üzere birçok sevdiğinde doğum günü mesajı geldi.
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