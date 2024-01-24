Nazlı Sabancı Doğum Günü Kombinini Paylaştığı Karelerde Yine Ağır Topa Tutuldu

Sabancı Ailesi üyelerinin sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerin içinde öne çıkan kişi ise ailenin gelini Nazlı Sabancı. Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı Sabancı'nın giydikleri sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz gün doğum günü karelerini yayınlayan Nazlı gelinin kombinine biraz sert yorumlar geldi. Hadi detayları görelim..