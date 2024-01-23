Estetik Yaptırma Konusunda Dur Durak Bilmeyen Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek Son Halini Paylaştı
Estetik Yaptırma Konusunda Dur Durak Bilmeyen Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek Son Halini Paylaştı
Şarkılardan daha çok yaptırdığı sayısız estetikle adından söz ettiren Umut Akyürek Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden. Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek'in son hali de çok konuşuldu.
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Güzel ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda yaşadığı değişikliklerle gündeme geliyor.
Gençlik haline baktığımızda çok hoş bir hanım olduğunu gördüğümüz ünlü sanatçı sesinden çok geçirdiği operasyonlarla konuşulur oldu.
2005' kızı Melek Bal'ı kucağına aldıktan sonra botoks, dolgu gibi işlemler yaptıran ünlü ismin eski halinden eser kalmadığı...
Sayısını unuttuğumuz estetik operasyonların ardından Angelina Jolie'nin ikizi hâline gelen Akyürek bu değişimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Hala birçok mekanda sahne aldığını bildiğimiz Umut Akyürek geçtiğimiz günlerde alın daraltma ameliyatı için bıçak altına yatmıştı.
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Ameliyattan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerine haber veren Akyürek,
Ameliyattan sonra ilk kez bir video paylaşan Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Gelin, Umut Akyürek'in son haline kimler neler söylemiş beraber görelim!
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