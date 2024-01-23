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Estetik Yaptırma Konusunda Dur Durak Bilmeyen Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek Son Halini Paylaştı

Estetik Yaptırma Konusunda Dur Durak Bilmeyen Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek Son Halini Paylaştı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.01.2024 - 16:56

Şarkılardan daha çok yaptırdığı sayısız estetikle adından söz ettiren Umut Akyürek Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden. Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek'in son hali de çok konuşuldu.

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Güzel ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda yaşadığı değişikliklerle gündeme geliyor.

Güzel ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda yaşadığı değişikliklerle gündeme geliyor.

Gençlik haline baktığımızda çok hoş bir hanım olduğunu gördüğümüz ünlü sanatçı sesinden çok geçirdiği operasyonlarla konuşulur oldu.

Gençlik haline baktığımızda çok hoş bir hanım olduğunu gördüğümüz ünlü sanatçı sesinden çok geçirdiği operasyonlarla konuşulur oldu.

2005' kızı Melek Bal'ı kucağına aldıktan sonra botoks, dolgu gibi işlemler yaptıran ünlü ismin eski halinden eser kalmadığı...

2005' kızı Melek Bal'ı kucağına aldıktan sonra botoks, dolgu gibi işlemler yaptıran ünlü ismin eski halinden eser kalmadığı...

Sayısını unuttuğumuz estetik operasyonların ardından Angelina Jolie'nin ikizi hâline gelen Akyürek bu değişimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sayısını unuttuğumuz estetik operasyonların ardından Angelina Jolie'nin ikizi hâline gelen Akyürek bu değişimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hala birçok mekanda sahne aldığını bildiğimiz Umut Akyürek geçtiğimiz günlerde alın daraltma ameliyatı için bıçak altına yatmıştı.

Hala birçok mekanda sahne aldığını bildiğimiz Umut Akyürek geçtiğimiz günlerde alın daraltma ameliyatı için bıçak altına yatmıştı.
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Ameliyattan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerine haber veren Akyürek,

Ameliyattan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerine haber veren Akyürek,

“Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyattan sonra ilk kez bir video paylaşan Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Gelin, Umut Akyürek'in son haline kimler neler söylemiş beraber görelim!

Gelin, Umut Akyürek'in son haline kimler neler söylemiş beraber görelim!
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DamnD

Bu kadar plastik aliexpresste satılan sex dollarda vardır