Estetik Yaptırma Konusunda Dur Durak Bilmeyen Yerli Angelina Jolie'miz Umut Akyürek Son Halini Paylaştı

“Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.