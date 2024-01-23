Ayda 100 Bin Dolar Kazandığını Söyleyen Merve Taşkın, Arkadaşıyla Dudak Dudağa Dolar Yedi
Ayda 100 Bin Dolar Kazandığını Söyleyen Merve Taşkın, Arkadaşıyla Dudak Dudağa Dolar Yedi
Müstehcen pozları nedeniyle yargılanan ve daha sonra beraat eden OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, Türkiye'ye dönüş kararının ardından arkadaşıyla dudak dudağa dolar yediği anlarla tepki çekti...
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Birkaç ay önce OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın bir süredir gündemden düşmek bilmiyordu.
Müstehcen pozları nedeniyle yargılanan Merve Taşkın, mahkeme süreciyle epey konuşulmuş davadan da beraat etmişti.
Ardından, "Ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek için ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacım var" açıklamasında bulunan OnlyFans fenomeni Bali'ye taşınmaya karar vermiş fakat Bali'de de yapamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.
"Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyen Taşkın, açıklamalarıyla yine dillere düşmüştü.
Türkiye'ye dönen Merve Taşkın'ın yeniden gündeme gelecek bir şey yapması an meselesiydi ki geçtiğimiz saatlerde doğum gününü çılgınlar gibi kutlayan fenomenin bu sefer de arkadaşının dudağından pastasının üstündeki çikolata dolarları yediği anlar sosyal medyada yayıldı. 👇
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