Kazakistan'da Olan Tolgahan Sayışman'a Deprem Sonrası Ulaşılamadığı İddia Edildi, Açıklama Gecikmedi
Kazakistan'da Olan Tolgahan Sayışman'a Deprem Sonrası Ulaşılamadığı İddia Edildi, Açıklama Gecikmedi
İş sebebiyle Kırgızistan'da olan Tolgahan Sayışman'a deprem sonrası ulaşılamadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen, en son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ı tanımayanınız yoktur.
Bir kızları bir de oğulları olan çift, mutlu aile tabloları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündem olan çiftler arasında.
Fakat bu sefer gündeme oturmalarına sebep konu, Tolgahan Sayışman sevenlerini epey endişelendirecek türden...
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde, saat 21.09'da 7.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Ayaklı Gazete tarafından iş nedeniyle deprem merkezinin sınırı Kazakistan'da olan Tolgahan Sayışman depreme yakalandığı, deprem saatinden beri de kendisine ulaşılamadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şükür ki birkaç dakika önce Tolgahan Sayışman'dan paylaşım geldi. En güvenli yerde olduğunu söyleyen oyuncu, iyi olduğunu bildirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda