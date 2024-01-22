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Kazakistan'da Olan Tolgahan Sayışman'a Deprem Sonrası Ulaşılamadığı İddia Edildi, Açıklama Gecikmedi

Kazakistan'da Olan Tolgahan Sayışman'a Deprem Sonrası Ulaşılamadığı İddia Edildi, Açıklama Gecikmedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.01.2024 - 23:34

İş sebebiyle Kırgızistan'da olan Tolgahan Sayışman'a deprem sonrası ulaşılamadığı iddia edildi.

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2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen, en son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ı tanımayanınız yoktur.

2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen, en son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ı tanımayanınız yoktur.

Bir kızları bir de oğulları olan çift, mutlu aile tabloları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündem olan çiftler arasında.

Bir kızları bir de oğulları olan çift, mutlu aile tabloları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündem olan çiftler arasında.

Fakat bu sefer gündeme oturmalarına sebep konu, Tolgahan Sayışman sevenlerini epey endişelendirecek türden...

Fakat bu sefer gündeme oturmalarına sebep konu, Tolgahan Sayışman sevenlerini epey endişelendirecek türden...

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde, saat 21.09'da 7.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde, saat 21.09'da 7.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ayaklı Gazete tarafından iş nedeniyle deprem merkezinin sınırı Kazakistan'da olan Tolgahan Sayışman depreme yakalandığı, deprem saatinden beri de kendisine ulaşılamadığı iddia edildi.

Ayaklı Gazete tarafından iş nedeniyle deprem merkezinin sınırı Kazakistan'da olan Tolgahan Sayışman depreme yakalandığı, deprem saatinden beri de kendisine ulaşılamadığı iddia edildi.
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Şükür ki birkaç dakika önce Tolgahan Sayışman'dan paylaşım geldi. En güvenli yerde olduğunu söyleyen oyuncu, iyi olduğunu bildirdi.

Şükür ki birkaç dakika önce Tolgahan Sayışman'dan paylaşım geldi. En güvenli yerde olduğunu söyleyen oyuncu, iyi olduğunu bildirdi.

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